Upadek znanej sieci w Polsce. Pracowników zostawiła bez pensji i odpraw

Po ponad dwóch dekadach działalności sieć North Fish upadła. Restauracje specjalizujące się w daniach rybnych działały w Polsce od 2002 roku i były obecne głównie w galeriach handlowych.

Upadek North Fish. Sieć restauracji znika z Polski

Marka North Fish należała do spółki North Food Polska S.A., kontrolowanej przez podmioty związane z biznesmenem Michałem Sołowowem. Jak opisuje Wyborcza.biz, firma od dłuższego czasu miała problemy finansowe. Z publicznych sprawozdań wynikało, że część lokali była nierentowna, a działalność sieci North Fish miała być podtrzymywana dzięki kolejnym zastrzykom kapitału od właściciela.

Pracownicy North Fish mieli usłyszeć, że „mogą spać spokojnie”

Według relacji pracowników jeszcze pod koniec 2025 roku kierownictwo uspokajało załogę, że sytuacja firmy jest pod kontrolą. Podczas spotkań online mieli słyszeć, że nie ma powodów do obaw i ewentualne problemy zostaną wcześniej zakomunikowane.

Kilka tygodni później sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Pod koniec stycznia 2026 roku pracownicy dowiedzieli się, że spółka złożyła wniosek o upadłość. W marcu większość osób otrzymała wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych.

Wielomilionowe długi North Fish i brak wypłat dla pracowników

Z pisma, do którego dotarła Wyborcza.biz, wynika, że North Fish utracił płynność finansową już w listopadzie 2025 roku. Wniosek o upadłość został jednak złożony dopiero 30 stycznia 2026 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że zgodnie z przepisami zarząd powinien zrobić to w ciągu 30 dni od momentu niewypłacalności. W przeciwnym razie członkowie zarządu mogą ponosić osobistą odpowiedzialność majątkową wobec wierzycieli.

Najbardziej odczuwają to jednak byli pracownicy North Fish. Jak opisuje serwis, wiele osób nadal nie otrzymało zaległych wynagrodzeń, odpraw ani odszkodowań za skrócone okresy wypowiedzenia. W części przypadków chodzi nawet o kwoty wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych.

