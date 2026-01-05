Rewolucja w przedszkolach. Wiceministra ujawnia plany MEN

Katarzyna Lubnauer była gościnią na antenie TVP Info. W rozmowie z Mariuszem Piekarskim odniosła się do sytuacji w polskiej edukacji oraz do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który 3 stycznia 2026 roku zawetował nowelizację Prawa oświatowego. Ustawa miała umożliwić wdrożenie reformy edukacji znanej jako „Kompas Jutra”.

Planowane zmiany miały być wprowadzane stopniowo od września 2026 roku i objąć przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Reforma zakładała m.in. większy nacisk na rozwój kompetencji praktycznych, wzmacnianie sprawczości uczniów oraz realizację projektów interdyscyplinarnych.

– Prezydent z czysto ideologicznych powodów zawetował ustawę o reformie edukacji. To pokazuje, że jest to jedno z najgłupszych wet, z jakimi mieliśmy do czynienia – oceniła Katarzyna Lubnauer.

Jak dodała, jej zdaniem decyzja prezydenta „nie ma nic wspólnego z wiedzą merytoryczną”.

Przedszkola bez ekranów i nauka o sztucznej inteligencji

Podczas rozmowy w TVP Info wiceministra zapowiedziała także kierunki dalszych zmian w systemie oświaty. Jednym z kluczowych założeń ma być ograniczenie kontaktu najmłodszych dzieci z ekranami.

Jak poinformowała, przedszkola mają stać się przestrzenią wolną od urządzeń cyfrowych. – Musimy opóźnić wiek inicjacji dzieci, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych – zaznaczyła.

Jednocześnie zapowiedziała wprowadzenie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych edukacji dotyczącej świadomego korzystania ze sztucznej inteligencji oraz budowania odporności na zagrożenia wynikające z jej rozwoju.

– Sztuczna inteligencja z jednej strony jest szansą, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie dezinformacyjne niesie za sobą AI – wyjaśniła wiceministra.

Czytaj też:

Nauczyciele pójdą na obowiązkowy kurs. MEN zapowiada rewolucyjny projektCzytaj też:

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są nowe terminy