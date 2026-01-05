Nawrocka wpłynie na prezydenta? Eksperci liczą na ruch pierwszej damy

Do Marty Nawrockiej, pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej, trafił list podpisany przez 132 ekspertki i ekspertów zajmujących się prawami cyfrowymi, edukacją oraz ochroną dzieci. Sygnatariusze apelują o wsparcie dla wdrożenia unijnego Aktu o usługach cyfrowych, który ma uporządkować funkcjonowanie platform internetowych i zwiększyć ochronę użytkowników, zwłaszcza najmłodszych.

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego od 22 grudnia 2025 roku leży ustawa nowelizująca przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. To właśnie ona stanowi kluczowy element umożliwiający pełne obowiązywanie Aktu o usługach cyfrowych w Polsce.

Akt o usługach cyfrowych budzi kontrowersje

Projekt ustawy wywołał silne emocje w debacie publicznej. Krytycy, w tym część przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, podnoszą argumenty o potencjalnym zagrożeniu wolności słowa oraz ryzyku wprowadzenia mechanizmów państwowej cenzury.

Fundacja Panoptykon, która zainicjowała apel skierowany do pierwszej damy, odpiera te zarzuty. Jej przedstawiciele podkreślają, że część krytyki ma charakter publicystyczny i nie zawsze opiera się na rzetelnej analizie zapisów ustawy oraz samego Aktu o usługach cyfrowych.

twitter

Ochrona dzieci w internecie. Co zmieni wdrożenie DSA?

Autorzy listu do Marty Nawrockiej koncentrują się przede wszystkim na prawach dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym. Zwracają uwagę, że unijne regulacje nakładają na platformy internetowe konkretne obowiązki, jednak bez krajowych przepisów ich egzekwowanie pozostaje iluzoryczne.

Wśród kluczowych rozwiązań wskazywanych przez ekspertów znajdują się:

zakaz udostępniania usług dzieciom poniżej 13. roku życia,

stop drapieżnym reklamom – treści sponsorowane wykorzystujące słabości użytkowników nie będą mogły być kierowane do osób poniżej 16. roku życia,

koniec z manipulacją – serwisy internetowe oraz algorytmy mają być projektowane w sposób, który nie uzależnia użytkowników i nie manipuluje ich uwagą.

Zdaniem sygnatariuszy apelu, obecnie – mimo istnienia ram prawnych na poziomie Unii Europejskiej – zarówno rodzice, jak i instytucje państwowe mają ograniczone możliwości reagowania na nadużycia ze strony globalnych korporacji technologicznych.

Głos rządu i alarmujące dane

Na apel do pierwszej damy odpowiedziała już Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialna za kwestie równości, równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

„W 2024 r. 31 proc. uczniów klas 1-3 szkół podstawowych zgłaszało »złe doświadczenia« w sieci. Najmłodsi stykają się tam z treściami gloryfikującymi samobójstwa, materiałami pornograficznymi, a nawet z obrazami wykorzystywania seksualnego dzieci. Apel do pierwszej damy o podpis prezydenta pod ustawą wdrażającą DSA” – napisała na portalu X.

Eksperci podkreślają, że wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych w Polsce może stać się realnym narzędziem ochrony dzieci przed przemocą, manipulacją i szkodliwymi treściami w internecie.

twitterCzytaj też:

Marta Nawrocka otrzyma trzynastą emeryturę. Wyliczono, ile może wynieśćCzytaj też:

Marta Nawrocka nagłośniła historię 7-letniej Tosi. „Mała wojowniczka”