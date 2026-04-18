Generał o nowej fali ataków w Polsce. „Naszym największym utrapieniem jest cisza”

Przy okazji trwającego w Poznaniu Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa i Technologii Przełomowych Insecon, generał Karol Molenda udzielił wywiadu stacji RMF FM. Opowiedział w nim o nieustannych próbach przełamania polskich zabezpieczeń w sieci i uderzenia w nasze państwo od tej strony.

Insecon w Poznaniu. Gen. Molenda opowiadał o WOC i Cyber Legionie

Tylko w 2025 roku odnotowano 7000 poważnych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Z dostępnych danych wynika, że podjęto u nas prawie 4 miliony prób phishingowych na infrastrukturę wojskową i krytyczną. Dowodzący Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni gen. Molenda podkreślał jednak, że największym utrapieniem jest dla niego cisza. Wtedy bowiem przeciwnik przygotowuje się do zmiany taktyki lub najpoważniejszych działań o dużej skali.

Jako przykład jednego ze wspomnianych 7000 ataków, generał podał atak na sieć energetyczna w Polsce. Celem hakerów było wyłączenie prądy w całym kraju. Mogło to doprowadzić do chaosu, gdyby nie skuteczne przeciwdziałania. – Bardzo dużo energii, środków finansowych i determinacji poświęciliśmy na to, by to bezpieczeństwo było wielopoziomowe i to teraz to skutkuje naszą odpornością – podkreślał Molenda.

Cyberbezpieczeństwo. Polska jednym z najbardziej atakowanych krajów świata

Zwrócił jednocześnie uwagę, że coraz częściej atakowana jest wcale nie polska infrastruktura, ale cywilni partnerzy wojska – czy to w sektorze transportu, logistyki czy energetyki. Tłumaczył, że Polacy muszą współpracować z sektorem cywilnym i cały czas utrzymywać kreatywność. Jak podkreślał, nasz zespół WOC mimo młodego wieku wyróżnia się na tym polu innowacyjnością i skutecznością.

– Polska, która jest jednym z najbardziej atakowanych krajów świata, potrafi tą gardę utrzymać wysoko i nie słyszymy o spektakularnych atakach, które się zmaterializowały – zauważał. Przyznał, że w walce z cyberprzestępcami wykorzystywana jest także sztuczna inteligencja.

Wyjątkowe dla naszego kraju ma być powołanie tzw. Cyber Legionu, czyli grupy cywilnych ekspertów, którzy w kryzysowych sytuacjach są gotowi wspierać wojskowych. Obecnie LEGION liczy już ponad 3000 specjalistów. Część z nich zdecydowała się nawet na złożenie przysięgi i dołączenie do rezerwy. Jak podkreślają przedstawiciele wojska, cyberbezpieczeństwo jest grą zespołową, w której liczy się każdy specjalista.

