Marta Nawrocka otrzyma trzynastą emeryturę. Wyliczono, ile może wynieść

Po 18 latach pracy w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej Marta Nawrocka mogła odejść na emeryturę. Początkowo, kiedy jej mąż wystartował w kampanii wyborczej, zdecydowała się na bezpłatny urlop. Gdy jednak Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim, jego małżonka odeszła ze służby.

Marta Nawrocka emerytką. Skorzystała z możliwości dla funkcjonariuszy

„Od szóstego sierpnia, wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką. Więc ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam” – mówiła pierwsza dama w rozmowie z magazynem „Viva”.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zyskują prawo do wcześniejszej emerytury już po 15 latach pracy. Świadczenia wypłaca wówczas nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Świadczenie jest tym mniejsze, im wcześniej funkcjonariusz zdecyduje się odejść. Wynosi 40 proc. podstawy po 15 latach i rośnie o 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby.

Marta Nawrocka otrzyma trzynastkę. Na ile może liczyć?

Marta Nawrocka na stanowisku młodszego eksperta zarabiać mogła przepisowo od 5,5 tys. zł do 9,3 tys. zł brutto. Przy wzięciu pod uwagę górnych widełek, według szacunków „Faktu” może teraz otrzymywać około 4 tys. zł brutto emerytury. Oczywiście może też liczyć na trzynastkę, czyli dodatkową wypłatę.

Trzynastki wypłacane są w takiej samej kwocie brutto i nie są zależne od wysokości normalnej emerytury. W tym roku mowa więc o 1 870 zł i 60 gr brutto. W 2026 roku minimalna emerytura zostanie podniesiona do 1 878 zł i 91 gr brutto i tyle samo wyniesie trzynastka. Od tej sumy potrącona zostanie następnie zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna. Netto emeryci otrzymają więc 1 620 zł i 25 groszy.

