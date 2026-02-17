„Burza w mediach” po wywiadzie Nawrockiej dla TVN24. Poseł Lewicy murem za pierwszą damą
Udostępnij1 Skomentuj

„Burza w mediach” po wywiadzie Nawrockiej dla TVN24. Poseł Lewicy murem za pierwszą damą

Dodano: 
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka Źródło: Newspix.pl / Yauhen Yerchak
Łukasz Litewska stanął w obronie Marty Nawrockiej po jej wywiadzie dla TVN24. Poseł Lewicy jednocześnie krytycznie odniósł się do tekstu dziennikarki, która m.in. zasugerowała pierwszej damie, że nie powinna udzielić rozmowy.

Poseł Lewicy Łukasz Litewka odniósł się do „burzy w mediach” po wywiadzie pierwszej damy dla TVN24. „Krytyka z praktycznie wszystkich stron. Znawcy od »pijaru« i marketingu analizują każdą minutę punkt po punkcie i omawiają błędy – nie ma pozytywnych akcentów, są tylko ciągłe pomyłki. Miałem możliwość poznać i porozmawiać z Martą Nawrocką, odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna” – zaczął polityk.

Marta Nawrocka i wywiad dla TVN24. Łukasz Litewka broni pierwszej damy

„Nie zazdroszczę jej, praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje »stare życie« i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie – oczekiwania są ogromne. Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem” – kontynuował Litewka.

Polityk Lewicy stwierdził, że „zapewne to dopiero początek wyzwań, które niesie mandat Pierwszej Damy, ale widzę dobre intencje i nieudawanie kogoś, kim nie jest”. Litewka odniósł się również do artykułu felietonistki Natalii Waloch, która na łamach Wysokich Obcasów napisała: „Jako feministka rzadko radzę kobietom, by zamilkły. Dziś robię wyjątek”. Dodała również, że „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawroccy”.

Poseł Lewicy stanął w obronie Marty Nawrockiej. Zwrócił się do dziennikarki: Buta, arogancja

„Pani Natalio, buta, arogancja, odczucie podziału na ludzi lepszych i gorszych. Upewniła mnie pani tylko w przekonaniu, że Marta Nawrocka to Pierwsza Dama Polek i Polaków. Normalnych, tak pięknie zwyczajnych, uczciwych ludzi, którzy mają dość wojny polsko-polskiej” – odpowiedział, kończąc wpis poseł Lewicy.

„Niesamowite zjawisko. Oceniamy, kto ma jakie poglądy poprzez pryzmat własnych i nie przyjmujemy do świadomości, że ktoś może inaczej patrzeć na świat. To nie jest tolerancja. Każdy ma prawo do bycia sobą” – napisał jeszcze Litewka w komentarzu do swojego wpisu.

Czytaj też:
Taki wizerunek wybrała Nawrocka. „Przybrała pozę Świętej Matki Narodu”Czytaj też:
Niecodzienny gest Marty Nawrockiej. Pierwsza dama ramię w ramię z Dodą

Opracował:
Źródło: WPROST.pl