„Burza w mediach” po wywiadzie Nawrockiej dla TVN24. Poseł Lewicy murem za pierwszą damą

Poseł Lewicy Łukasz Litewka odniósł się do „burzy w mediach” po wywiadzie pierwszej damy dla TVN24. „Krytyka z praktycznie wszystkich stron. Znawcy od »pijaru« i marketingu analizują każdą minutę punkt po punkcie i omawiają błędy – nie ma pozytywnych akcentów, są tylko ciągłe pomyłki. Miałem możliwość poznać i porozmawiać z Martą Nawrocką, odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna” – zaczął polityk.

Marta Nawrocka i wywiad dla TVN24. Łukasz Litewka broni pierwszej damy

„Nie zazdroszczę jej, praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje »stare życie« i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie – oczekiwania są ogromne. Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem” – kontynuował Litewka.

Polityk Lewicy stwierdził, że „zapewne to dopiero początek wyzwań, które niesie mandat Pierwszej Damy, ale widzę dobre intencje i nieudawanie kogoś, kim nie jest”. Litewka odniósł się również do artykułu felietonistki Natalii Waloch, która na łamach Wysokich Obcasów napisała: „Jako feministka rzadko radzę kobietom, by zamilkły. Dziś robię wyjątek”. Dodała również, że „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawroccy”.

Poseł Lewicy stanął w obronie Marty Nawrockiej. Zwrócił się do dziennikarki: Buta, arogancja

„Pani Natalio, buta, arogancja, odczucie podziału na ludzi lepszych i gorszych. Upewniła mnie pani tylko w przekonaniu, że Marta Nawrocka to Pierwsza Dama Polek i Polaków. Normalnych, tak pięknie zwyczajnych, uczciwych ludzi, którzy mają dość wojny polsko-polskiej” – odpowiedział, kończąc wpis poseł Lewicy.

„Niesamowite zjawisko. Oceniamy, kto ma jakie poglądy poprzez pryzmat własnych i nie przyjmujemy do świadomości, że ktoś może inaczej patrzeć na świat. To nie jest tolerancja. Każdy ma prawo do bycia sobą” – napisał jeszcze Litewka w komentarzu do swojego wpisu.

