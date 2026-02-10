Niecodzienny gest Marty Nawrockiej. Pierwsza dama ramię w ramię z Dodą

Marta Nawrocka zdecydowała się wesprzeć inicjatywę artystów działających na rzecz bezdomnych zwierząt. Pierwsza dama włączyła się w akcję „Łapy i Pędzle”, której jedną z inicjatorek jest piosenkarka Dorota Rabczewska, znana jako Doda. Na aukcję przekazała jedną ze swoich sukni.

Aukcja „Łapy i Pędzle”. Sztuka i pomoc zwierzętom

Charytatywna aukcja „Łapy i Pędzle” odbędzie się we wtorek wieczorem w Warsaw Presidential Hotel w Warszawie. To wspólna inicjatywa Doroty Rabczewskiej oraz malarki Joanny Sarapaty. Podczas wydarzenia licytowane będą zarówno dzieła znanych artystów, jak i przedmioty przekazane przez osoby publiczne.

Jednym z nich jest czarna suknia autorstwa projektantki Izabeli Janachowskiej, należąca do Marty Nawrockiej. Pierwsza dama przekazała ją osobiście Joannie Sarapacie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Marta Nawrocka o inicjatywie. „Piękny odruch serca”

O udziale pierwszej damy poinformowała Kancelaria Prezydenta RP we wpisie opublikowanym na platformie X.

„Pierwsza dama Marta Nawrocka wsparła inicjatywę artystów na rzecz bezdomnych zwierząt. »Łapy i Pędzle« to wyjątkowa aukcja organizowana przez malarkę Joannę Sarapatę oraz piosenkarkę Dorotę Rabczewską, z której środki zostaną przeznaczone na pomoc zwierzętom uratowanym z tzw. patoschronisk”.

twitter

– Aukcja Łapy i pędzle to piękny odruch serca. Artyści łączą siły na rzecz skrzywdzonych zwierząt, pokazując, że pomaganie to też sztuka. Cieszę się, że mogłam stać się częścią tej inicjatywy. Myślę, że w taki właśnie sposób powinniśmy działać — wspólnie, dla dobra sprawy – powiedziała pierwsza dama.

Cały dochód na pomoc zwierzętom

Całość środków zebranych podczas licytacji zostanie przeznaczona na realizację programu „Powszechna Sterylizacja”, prowadzonego przez Fundację „Szare, Bure i Łaciate”. Celem akcji jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Pomysł na aukcję narodził się po nagłośnieniu przez Dodę sprawy schroniska w Sobolewie, które zostało zamknięte z powodu złych warunków i przypadków znęcania się nad zwierzętami.

Czytaj też:

Strój powiedział więcej niż deklaracje? Ekspertka punktuje Dodę i Martę NawrockąCzytaj też:

Pół roku Marty Nawrockiej. Ten szczegół rzuca się w oczy