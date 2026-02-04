Strój powiedział więcej niż deklaracje? Ekspertka punktuje Dodę i Martę Nawrocką

Na wtorkowym spotkaniu z Karolem Nawrockim i jego małżonką Martą pojawiła się między innymi Dorota Rabczewska, „Doda”, która od dłuższego czasu nagłaśnia problem tak zwanych patoschronisk. Szeroką dyskusję wywołały prowadzone tego dnia rozmowy na temat ochrony praw zwierząt – ale uwagę przyciągnęły również stylizacje uczestniczek spotkania.

Jak podkreśla stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro, w sytuacjach o wysokiej randze społecznej kluczowe jest to, czy strój wspiera sens wydarzenia, czy też odwraca od niego uwagę i generuje wizerunkowy szum.

Styl pierwszej damy. Spójność, empatia i kontrola przekazu

Ewa Rubasińska-Ianiro zaznaczyła, że Marta Nawrocka i Doda zaprezentowały „dwa zupełnie różne komunikaty wizerunkowe”. W przypadku Pierwszej Damy stylistka dostrzega konsekwencję i uważność. – Marta Nawrocka podczas spotkania dotyczącego ochrony zwierząt zbudowała wizerunek spójny, empatyczny i bardzo świadomy. Stylizacja była zaprojektowana tak, by komunikować powagę tematu, klasę oraz emocjonalną uważność, bez popadania w banał czy wizualną nudę – oceniła w rozmowie z Faktem.

Ekspertka zwróciła uwagę na klasyczną białą bluzkę, określając ją jako „jeden z najmocniejszych elementów klasycznej nowoczesności”. Zestawienie jej z odcieniem szafiru – jak zaznaczyła – wprowadziło subtelny akcent trendowy, jednocześnie „wysmuklając sylwetkę i porządkując linię ciała”. Istotną rolę odegrały proporcje i geometria stroju. Zaznaczyła jednocześnie, że w stylizacji pierwsze skrzypce grały właśnie dobre proporcje, które sprawiły, że „dana osoba jest postrzegana jako wiarygodna i po prostu sympatyczna”.

instagram

Doda w Pałacu Prezydenckim. Forma zagłuszyła treść?

Znacznie ostrzejsze słowa stylistka skierowała pod adresem Doroty Rabczewskiej. – Doda wybrała strategię dokładnie odwrotną” — stwierdziła, zaznaczając, że w tym przypadku „przekaz wizualny zdominował treść wydarzenia”. Bandażowa sukienka koktajlowa, choć efektowna i — jak przyznała — doskonała na imprezę, w realiach oficjalnego spotkania „wizerunkowo była wyborem chybionym”.

Jej zdaniem wybrana biżuteria „zabrudziła czyste linie stylizacji”. – Minimalizm nie polega wyłącznie na założeniu prostej sukienki. Jako kreacja sceniczna poprawna. Jako komunikat wizerunkowy w przestrzeni publicznej, zupełnie nietrafiona – podsumowała.

W Pałacu Prezydenckim o patoschroniskach

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zainicjował w Pałacu Prezydenckim spotkanie poświęcone sytuacji zwierząt przebywających w tak zwanych patoschroniskach. Rozmowy odbyły się w odpowiedzi na niepokojące informacje o dramatycznych warunkach panujących w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie.

Przez wiele lat dochodziło tam do poważnych zaniedbań oraz niedopuszczalnego traktowania zwierząt. W trakcie spotkania poruszono kwestie funkcjonowania prywatnych schronisk w Polsce oraz możliwych zmian systemowych, które miałyby poprawić los ich podopiecznych – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozmowach, oprócz Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej, uczestniczyli Dorota Rabczewska, poseł Lewicy Łukasz Litewka oraz Krzysztof Stanowski. Obecna była również Nina Nawrocka, siostra prezydenta.

Na razie nie wiadomo, czy rozmowy w Pałacu Prezydenckim przyniosą realne zmiany w sytuacji zwierząt w schroniskach. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała jednak, że „Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców”. Wśród najważniejszych propozycji wymieniono między innymi podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie prawa do posiadania zwierząt osobom dopuszczającym się takich czynów.

Czytaj też:

Patoschroniska w Polsce w ogniu krytyki. Te gminy pokazują, że można inaczejCzytaj też:

Echa afery w schronisku w Sobolewie. „Mówimy stanowcze »nie« dla patoschronisk”