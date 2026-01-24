Schronisko w Sobolewie zamknięte. Tusk: „Nie będzie taryfy ulgowej”

O dramacie zwierząt w schronisku „Happy Dog” w Sobolewie usłyszała w ostatnich dniach cała Polska. Sprawę nagłaśniał między innymi poseł Łukasz Litewka, na miejscu pojawiła się także piosenkarka Doda. Jednak już wcześniej obrońcy praw zwierząt alarmowali, że psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie, były w fatalnym stanie. Mimo to schronisko współpracowało z około 30 gminami, które co roku płaciły placówce dziesiątki tysięcy złotych za odławianie bezdomnych psów, a dotychczasowe kontrole nie wykazywały nieprawidłowości.

W czwartek, 22 stycznia, do Sobolewa w towarzystwie dziennikarzy przyjechała Doda. - To jest sytuacja, w której 200 psów, wchodząc do schroniska, wchodzi do jeszcze większego piekła. Miesiącami są głodzone – relacjonowała ze łzami w oczach.

Tego samego dnia do akcji postanowiły wkroczyć służby. MSWiA poinformowało, że w całym kraju przeprowadzono ponad 200 niezapowiedzianych kontroli w schroniskach. Na pomoc zwierzętom ruszyła także NIK. Jak dowiedział się „Wprost”, Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzić kontrolę w schronisku w Sobolewie. Decyzja w tej sprawie została podjęta już pod koniec ubiegłego roku na podstawie licznych skarg dotyczących funkcjonowania schroniska Happy Dog, które napłynęły do Izby.

Premier Tusk przekazał najnowsze informacje

Z kolei w sobotę głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk, który poinformował, że schronisko zostało już zamknięte.

„Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru” – czytamy we wpisie Donalda Tuska. „Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie” – przekazał premier.

Wkrótce więcej informacji