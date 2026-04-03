Pałac Prezydencki pójdzie śladem USA? Nawrocka może wyjść z inicjatywą

Od 24 do 25 marca w Waszyngtonie zorganizowano szczyt „Kształtujemy Razem Przyszłość” poświęcony edukacji oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wzięli w niej udział małżonkowie prezydentów i i prezydentek z 48 państw oraz przedstawiciele 28 koncernów technologicznych z całego świata.

Były to m.in. Marta Nawrocka, Ołena Zełenska, Sara Netanjahu, czy Brigitte Macron. Wydarzenie prowadziła żona amerykańskiego prezydenta Melania Trump. „Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji” – zapowiedziała pierwsza dama USA.

Marta Nawrocka pójdzie śladem Melanii Trump?

Według nieoficjalnych doniesień, Pałac Prezydencki prawdopodobnie zorganizuje podobne wydarzenie w Warszawie jeszcze w tym roku. Impulsem do podjęcia tego działania miał być właśnie szczyt w Waszyngtonie. Marta Nawrocka miałaby wówczas zaprosić na nie pierwszą damę USA. „Zależy nam, aby przybyła żona prezydenta Donalda Trumpa. To byłby ważny sygnał współpracy” – przekazał informator z Pałacu Prezydenckiego w rozmowie z „Super Expressem”.

Wystąpienie Marty Nawrockiej w USA

Przypomnijmy, że Marta Nawrocka w trakcie swojego wystąpienia w Białym Domu zwróciła uwagę m.in. na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci, a teraz na wyrównanie ich szans edukacyjnych.

– Wierzę, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy stworzyć środowisko cyfrowe, które będzie jednocześnie bezpieczne i sprawiedliwe – takie, które chroni dzieci, ale także daje im równe szanse rozwoju (...). Dostrzegamy, że rozwój kompetencji cyfrowych staje się jednym z najważniejszych wyzwań edukacyjnych także w Polsce (...). Dlatego inwestując w infrastrukturę, musimy równolegle inwestować w ludzi – w rodziców, dzieci i nauczycieli – mówiła polska pierwsza dama.

