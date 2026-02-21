Mocne słowa szefowej MEN. „Chcą wręcz zagładzać szkoły”

Posłowie w piątek 13 lutego przegłosowali nowelizację Prawa oświatowego. Ma ona zapewnić funkcjonowanie małych szkół podstawowych w warunkach zmieniającej się demografii i pozwolić dzieciom w klasach I – III uczyć się w pobliżu domu. O komentarz do sprawy została poproszona w Serwisie Samorządowym PAP Barbara Nowacka. Szefowa MEN zaznaczyła, że dla małej miejscowości czy wsi „szkoła stanowi centrum życia”.

– Kiedy nie ma szkoły, nie ma też powodów, by w danej miejscowości się osiedlać i żyć. Szkoła pełni też inne funkcje w centralnym myśleniu o miejscowości – komentowała Nowacka. Minister edukacji narodowej uderzyła w PiS, które jej zdaniem „udawało, że problemu nie ma i zabraniało likwidowania szkół”. Według Nowackiej „puste szkoły nie przynoszą niczego dobrego społeczności lokalnej”.

Barbara Nowacka o dużych zmianach. „Do tej pory nie można było tego robić”

– Bardzo mi zależy na małych szkołach i na tym, by w mniejszych miejscowościach tętniło życie. Właśnie dlatego proponuję ustawę, która pozwala samorządom na mądre działania – tłumaczyła szefowa MEN. Nowacka tłumaczyła, że samorządy będą mogły przeznaczyć nieużywane miejsca w budynku na spotkania klubu seniora czy otwarcie biblioteki. Podkreśliła, że „do tej pory nie można było tego robić”.

Minister edukacji narodowej przekonywała, że „zaproponowane rozwiązania to również zachowanie komfortu pracy nauczycieli”. Mają oni pracować na jeden etat. Nowacka wspomniała, że do ustawy dodano „jeszcze jeden istotny element”. – Dzisiaj należy poinformować rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, wysyłając powiadomienia – przypomniała. Po zmianach wystarczy spotkanie z rodzicami i przedstawienie planu.

Szefowa MEN o likwidacji szkół. „Taką współpracę chcemy wymusić”

– Przecież nikt nie chce być likwidatorem szkoły, zarówno samorząd, jak i kurator. Ale taką współpracę mimo wszystko chcemy wymusić. Niestety są też samorządowcy, którzy chcą wręcz zagładzać szkoły. Wstrzymują w nich remonty i inwestycje, a następnie zamykają je z powodu braku zainteresowania. To nie jest dobre, bo zaufanie jest tu kluczowe – podsumowała szefowa MEN.

