Para prezydencka złożyła życzenia Polakom. „Strzeżmy tego skarbu”

Zgodnie z tradycją, prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli Polakom życzenia z okazji świąt. Specjalne nagranie pojawiło się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Życzenia bożonarodzeniowe pary prezydenckiej

„Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami! Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności. Czas, gdy jesteśmy naprawdę razem – i najpełniej to przeżywamy” – zaczął prezydent.

„Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska” – dodawała pierwsza dama.

„Polacy od wieków pielęgnują bogate tradycje bożonarodzeniowe. Świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje, są naszym wspólnym dziedzictwem. Strzeżmy tego skarbu – i przekazujmy go kolejnym pokoleniom” – podkreślał.

„Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służb, dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud” – podkreślała para prezydencka.

„Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!” – mówił Karol Nawrocki.

„Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – w zdrowiu i rodzinnym szczęściu! Wesołych Świąt!” – zakończył prezydent.

Tuż przed świętami prezydent pokazał też, jak własnoręcznie wycina choinkę i zabiera ją do Pałacu Prezydenckiego. Towarzyszył mu w tym młodszy z synów – Antoni.

