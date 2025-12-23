Przeniesienie Okrągłego Stołu. Polacy ocenili decyzję prezydenta

23 grudnia (czwartek) prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że Okrągły Stół, przy którym na przełomie lutego i kwietnia 1989 roku komuniści i przedstawiciele demokratycznej opozycji (w tym m.in. strona kościelna) negocjowali warunki transformacji ustrojowej, zostanie przeniesiony. Bezcenny mebel choć pozostanie w Warszawie, to jednak z Pałacu Prezydenckiego (Namiestnikowskiego) trafi do Muzeum Historii Polski. Odwiedzający będą mogli zobaczyć go tam w ramach stałej wystawy już w 2027 r. – Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska – tymi słowami zwieńczyła swoje oświadczenie głowa państwa.

Co ciekawe, to nie z woli Nawrockiego stół zostanie przeniesiony. Jak wynika z ustaleń Onetu, decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze podczas kadencji Andrzeja Dudy. – Teraz to się po prostu zmaterializowało – komentował w rozmowie z redakcją portalu rzecznik prasowy MHP, Michał Przeperski.

A co sądzą o tym Polacy? Zabrali głos w sondażu IBRiS, który powstał na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”.

Polacy a Okrągły Stół – sondaż

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych swoje badanie realizował w dniach 19-20 grudnia (między piątkiem a sobotą). Eksperci użyli metody telefonicznych, wspomaganych komputerowo, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.

„Jak ocenia pan/pani decyzję Karola Nawrockiego o wyniesieniu z Pałacu Prezydenckiego Okrągłego Stołu, przy którym toczyły się negocjacje komunistów z demokratyczną opozycją?” – oto pytanie, które usłyszeli respondenci.

W sumie pozytywnie do sprawy podchodzi ponad połowa z nich – 51 procent (kolejno: „raczej dobrze” – 25,9 proc., „bardzo dobrze” – 25,1 proc.). Negatywnie natomiast 30,8 proc. („bardzo źle” – 17 proc., „raczej źle” – 13,8 proc.).

Badanie powstało na podstawie odpowiedzi 1068 osób (reprezentatywna próba).

