Boże Narodzenie w Kościele. Kiedy msza jest obowiązkowa?

Boże Narodzenie to jeden z najważniejszych okresów w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Co roku wielu wiernych zastanawia się, w które dni świąt udział we mszy świętej jest obowiązkowy, a kiedy ma jedynie charakter tradycyjny.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, jedynym dniem świąt Bożego Narodzenia, który ma status święta nakazanego, jest 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Oznacza to, że katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w dowolnej mszy świętej tego dnia. Obowiązek ten można wypełnić także poprzez udział w pasterce, odprawianej w nocy z 24 na 25 grudnia, ponieważ należy ona już do liturgii Bożego Narodzenia.

Msza w święta Bożego Narodzenia. Wyjaśniamy zasady

Wigilia, choć głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji religijnej i rodzinnej, nie jest dniem nakazanym. Nie ma zatem obowiązku uczestniczenia we mszy świętej 24 grudnia, o ile dzień ten nie wypada w niedzielę. W takim przypadku obowiązek wynika z charakteru niedzieli, a nie samej Wigilii. Tego dnia nie obowiązuje również post, choć Kościół zachęca do zachowania wstrzemięźliwości.

Drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia, obchodzony jako wspomnienie świętego Szczepana, nie jest świętem nakazanym. Udział we mszy ma charakter dobrowolny, choć w Polsce stał się powszechną praktyką.

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje również możliwość spełnienia obowiązku mszy świątecznej wieczorem dnia poprzedzającego. Jak podkreśla na stronie archidiecezji łódzkiej ks. Aleksander Sobczak, przepisy nie nakładają dodatkowych warunków co do formy takiej liturgii.

Podsumowując, obowiązek udziału we mszy w okresie Bożego Narodzenia dotyczy wyłącznie 25 grudnia. Pozostałe dni, choć ważne duchowo i tradycyjnie, pozostają dobrowolnym wyborem wiernych.

Czytaj też:

Co stanowi istotę świąt? Ksiądz o tym, na co Polacy powinni zwrócić uwagęCzytaj też:

Boże Narodzenie z czworonogiem. Te błędy mogą zepsuć święta całej rodzinie