Iwona Wieczorek chciała wyjawić swój sekret? Ekspert: Mogła być w ciąży

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 r. Od tego czasu w sprawie nie doszło do przełomu. W styczniu 2026 r. Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat, w którym podano, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata. Z kolei z niedawnych ustaleń Onetu wynikało, że śledczy przesłuchują kolejne osoby, a wśród nich mają znajdować się także „funkcjonariusze służb”.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Insp. Dyjasz zabrał głos

Insp. Marek Dyjasz w podcaście „Rozmowa Wprost” wieszczy czarny scenariusz, który zakłada, że Iwona Wieczorek nie żyje. – Moim zdaniem nie ma żadnej szansy, żadnej opcji i żadnej wersji, która przemawiałaby za tym, że Iwona żyje, że ona celowo, świadomie odcięła się od najbliższych, od rodziny i zaczęła nowe życie. Gdzieś musiałby zostać ślad – ocenia były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji, a obecnie wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. W ocenie insp. Dyjasza Iwona Wieczorek musiała znać swojego oprawcę.

– Najprawdopodobniej coś wymknęło się spod kontroli. Była rozmowa, były emocje, ktoś powiedział kilka słów za dużo, może Iwona Wieczorek została uderzona i na tyle nieszczęśliwie upadła, że uderzyła głową i zmarła. Nie przypuszczam, że ktoś celowo przygotowywał się w profesjonalny sposób do tego, aby pozbawić Iwonę Wieczorek życia. Kwestią odrębną jest takie ukrycie zwłok, że policja do tej pory ich nie znalazła – mówi nasz rozmówca.

Iwona Wieczorek chciała wyjawić swojej babci sekret? Ekspert stawia hipotezę

Ekspert przypomina także wątek dotyczący rozmowy, którą Iwona Wieczorek miała odbyć ze swoją babcią. – Tydzień przed zaginięciem, tydzień przed zabójstwem – bo nie znamy precyzyjnego czasu zgonu Iwony Wieczorek – ona spotkała się z babcią, do której miała ogromne zaufanie. Nie mówię, że była jej spowiedniczką, ale Iwona Wieczorek darzyła ją mocnym zaufaniem. I faktycznie padło takie zdanie: „Babciu, jak przyjdę za tydzień, następnym razem, powiem ci coś bardzo ważnego. Teraz nie mam czasu”. Nie wiemy, co chciała jej przekazać – analizuje insp. Dyjasz.

Pojawiły się spekulacje, że Iwona Wieczorek była w ciąży. – Iwona Wieczorek mogła być w ciąży. A sprawca ukrywając jej ciało, chciał też ukryć ten dodatkowy fakt, który drastycznie zawęziłby krąg osób, wskazałby w miarę precyzyjnie, kto mógł czyhać na jej życie. Nie mam żadnych dowodów na tę tezę. One mogłyby pojawić się w momencie sekcji zwłok – podsumowuje insp. Dyjasz.

Czytaj też:

Przejmujące słowa rodziców zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. „To jest najgorsze”Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. Najnowsze informacje ws. nagrody