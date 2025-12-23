Co stanowi istotę świąt? Ksiądz o tym, na co Polacy powinni zwrócić uwagę

Ksiądz Kazimierz Sowa był we wtorek (23 grudnia) gościem Odety Moro. Podczas specjalnego – bożonarodzeniowego – wydania programu „Onet Rano” prowadząca i duchowny rozmawiali o m.in. tym, jak od czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zmieniał się stosunek mieszkańców nadwiślańskiej krainy do Narodzenia Pańskiego. – Z biegiem lat święta Bożego Narodzenia się trochę zmieniają, niewątpliwie – ale mniej, niż my się zmieniamy – odpowiedział kapłan.

Były dyrektor stacji Religia TV wspomniał czasy, gdy okres ten kojarzył się ludziom przede wszystkim z obficie zastawionym stołem. Mandarynki, po które stało się specjalnie w kolejce za PRL-u, czy wyroby czekoladopodobne – to wszystko jedzone było właściwie tylko w święta. Dzisiaj nie są to jednak rarytasy, a raczej coś, na co stać właściwie każdego i nie robi na nikim wrażenia. Być może to dobrze – ks. Sowa zauważa bowiem, że od lat, w tym specjalnym, grudniowym okresie, ludzie skupiają się nie na produktach spożywczych czy dobrach materialnych, ale na relacjach.

Młodzież chce świąt Bożego Narodzenia „na wypasie”. Rodzice mają do odegrania ważną rolę

Ks. Sowa podkreśla, że jako ludzie powinniśmy działać tak, by Boże Narodzenie nabrało głębszego wymiaru. – Na nas spoczywa obowiązek wzbudzania u ludzi czegoś, co ksiądz profesor Andrzej Draguła [uznany publicysta, wykładowca – red.] nazwał „tęsknotą” – wskazał.

Wspomniał też, jakie zadanie mają dziś rodzice. – Pokazywać, że święta to jest coś więcej niż tylko prezenty, czy nawet jakieś – fantastyczne skądinąd – rezultaty kulinarne – powiedział. Tymczasem młodzi widzą Boże Narodzenie inaczej i w swoim stylu, przy pomocy młodzieżowego slangu, sprowadzają je do kwestii materialnych (mówią, że te mają być „na wypasie”). Zdaniem znanego księdza, gościa programu „Onet Rano”, ich opiekunowie powinni spowodować jednak, by fundamentem Narodzenia Pańskiego był wymiar duchowy i rodzinny. „To one stanowią odpowiedź na współczesne lęki i podziały w rodzinach” – parafrazuje sens słów duchownego redakcja.

Czytaj też:

Jaką kwotę Polacy powinni dać księdzu „do koperty”? Jasna deklaracja duchownegoCzytaj też:

Filmy na święta Bożego Narodzenia. Od świtu do nocy w Polsacie