Aukcja księcia Lubomirskiego na WOŚP robi furorę. Co można wylicytować?

Jan Lubomirski-Lanckoroński oraz jego żona, hrabianka Helena Mańkowska, poinformowali za pośrednictwem Instagrama o swoim udziale w tegorocznej licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazana przez nich aukcja szybko przyciągnęła uwagę darczyńców, a jej wartość systematycznie rośnie.

Wyjątkowa aukcja WOŚP. Co wystawili Lubomirscy?

Tegoroczny finał WOŚP coraz bliżej. Kulminację zaplanowano na 25 stycznia, a zainteresowanie licytacjami nabiera tempa. Wśród setek propozycji pojawiła się oferta, która zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zdecydował się przekazać na aukcję niezwykły pakiet, przygotowany przez Fundację Książąt Lubomirskich. Informacja została opublikowana w oficjalnym komunikacie, który udostępniono w mediach społecznościowych.

„Fundacja Książąt Lubomirskich przekazuje na licytację WOŚP wyjątkowy zestaw: grafikę autorstwa Pablo Picasso oraz spotkanie z Księżną i Księciem Lubomirskimi-Lanckorońskimi w zabytkowych wnętrzach Palazzo Murano w Warszawie” – przekazano.

Zwycięzca aukcji – jak zapowiedziano – zostanie zaproszony na prywatną wizytę w pałacu. Podczas spotkania gospodarze mają opowiedzieć o historii rodu Lubomirskich, wielowiekowych tradycjach rodzinnych oraz wydarzeniach, które na przestrzeni lat ukształtowały losy jednej z najbardziej znanych arystokratycznych rodzin w Polsce.

Kwota rośnie, zainteresowanie nie słabnie

Gest książęcej pary spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród sympatyków WOŚP. Już na około trzy tygodnie przed finałem aukcja przekroczyła kwotę 27 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że 34. Finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

