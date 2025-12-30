Perełki na aukcjach WOŚP! Co można wylicytować? Kolacja z Makłowiczem już robi furorę

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zaplanowany na 25 stycznia 2026 r. i odbędzie się pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

„Choroby przewodu pokarmowego u dzieci – takie jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku oraz żołądka, ciężkie alergie pokarmowe, choroby trzustki i wątroby czy zaburzenia czynnościowe (np. zespół jelita wrażliwego) – są coraz częstsze” – czytamy na stronie WOŚP.

34. Finał WOŚP coraz bliżej. Perełki na aukcjach! Co można wylicytować?

W ciągu 33. Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 mld zł i kupiła blisko 81 tys. urządzeń. Na zabrane fundusze składają się nie tylko datki, które zostają wrzucone do puszek, ale także środki zgromadzone podczas licytacji.

„Jak co roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspierają osoby znane. Często wystawiają one na aukcje cenne dla siebie przedmioty lub niezapomniane spotkania. Tak też jest przy okazji 34. Finału WOŚP!” – czytamy. Czasami to jednak nie same gwiazdy ofiarują przedmioty na licytacje, a inne osoby, którym udało się zdobyć od nich np. autografy.

Do 29 grudnia wystawiono ponad 6 tys. aukcji, w których zadeklarowano ponad 851 tys. zł. Wśród nich jest m.in. piłka z autografem Agnieszki Radwańskiej, możliwość pojawienia się w książce Katarzyny Bondy, kolacja degustacyjna z Robertem Makłowiczem i Rafałem Niewiarowskim czy portret byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I chociaż terminy zakończenia licytacji są różne, to wiadomo, że wszystkie zakończą się do 16 lutego 2026 r.

Piłka tenisowa z autografem Agnieszki Radwańskiej



Przedmiotem aukcji jest oryginalna piłka tenisowa z własnoręcznym autografem Agnieszki Radwańskiej, jednej z najwybitniejszych polskich tenisistek i postaci światowego tenisa.

Aktualna cena: 925 zł





Zostań bohaterem książki Katarzyny Bondy

Osoba, która wygra aukcję stanie się bohaterem książki Katarzyny Bondy. Może to być ktoś z pierwszego planu albo postać, która pojawia się niepostrzeżenie, a finalnie będzie odgrywała istotną rolę.





Aktualna cena: 5120 zł



Zaproszenie dla 2 osób na kolację degustacyjną Makłowicz/Niewiarowski



Pojawiła się też nie lada gratka dla smakoszy, którzy mogą wylicytować kolację degustacyjną z Robertem Makłowiczem i Rafałem Niewiarowskim w Pałacu Ottona von Bismarcka, Warcino – 7 lutego 2026 r.

Aktualna cena: 6300 zł





Portret Aleksandra Kwaśniewskiego i książka z autografem



Przedmiotem aukcji jest kolorowy portret Aleksandra Kwaśniewskiego z autografem oraz książka „Prezydent” z dedykacją dla zwycięzcy aukcji.

Aktualna cena: 260 zł





Imienna, drukowana dedykacja w książce Katarzyny Puzyńskiej



Przedmiotem aukcji jest imienna dedykacja w drugiej części nowej serii kryminalnej zapoczątkowanej przez „Nic takiego” autorstwa Katarzyny Puzyńskiej. Jak podano w opisie aukcji, dedykacja zostanie wydrukowana na początku książki i będzie miała następującą treść: „Dla Imię i Nazwisko w podziękowaniu za wsparcie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!".

Aktualna cena: 5100 zł

