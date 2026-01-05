Mroźna noc i 10-latek w pułapce. Szokujące sceny na Starym Mieście

W sylwestrową noc w Warszawie doszło do niepokojącego zdarzenia. Podczas wieczornego patrolu funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie dotyczące zaparkowanego samochodu w rejonie Starego Miasta, na ulicy Podwale. Pojazd był niemal całkowicie przysypany śniegiem, co samo w sobie nie wzbudziłoby podejrzeń, gdyby nie fakt, że wewnątrz znajdowało się dziecko.

Po dotarciu na miejsce strażnicy odkryli, że w zamkniętym aucie przebywa 10-letni chłopiec. Dziecko było wyraźnie wychłodzone i – jak ustalono – pozostawało w pojeździe co najmniej kilkanaście minut, narażone na bardzo niską temperaturę.

Ojciec zostawił syna i poszedł... oglądać fontanny

Na miejsce natychmiast wezwano patrol policji. W trakcie oczekiwania na przyjazd funkcjonariuszy do samochodu wrócił ojciec chłopca wraz ze swoim znajomym, który prowadził pojazd. Mężczyźni wyjaśnili, że zostawili dziecko w środku, ponieważ udali się na krótki spacer, by obejrzeć okoliczne fontanny.

Takie tłumaczenie nie przekonało służb. Sprawa została zakwalifikowana jako narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, a nieodpowiedzialne zachowanie rodzica będzie przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez policję.

Kierowca dodatkowo dostał mandat

Dodatkowo kierowca pojazdu poniósł finansowe konsekwencje wykroczenia drogowego. Jak się okazało, samochód zaparkowano na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, co skutkowało mandatem w wysokości 800 złotych.

Zdarzenie wywołało poruszenie i ponownie zwróciło uwagę na problem bezpieczeństwa dzieci pozostawianych bez opieki – szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych.

