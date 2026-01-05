Siarczysty mróz w Polsce. Nowa prognoza IMGW. Wydano alert

W ciągu ostatnich tygodni w Polsce utrzymuje się zimowa aura. W wielu regionach kraju regularnie pojawiają się intensywne opady śniegu, a temperatury utrzymują się na poziomie znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Wiele wskazuje na to, że zima jeszcze nie zamierza odpuścić.

Siarczysty mróz w Polsce. IMGW wydało alert. Gdzie obowiązuje?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia ze względu na prognozowany silny mróz. Miejscami temperatura minimalna w nocy będzie wynosiła od -18 stopni do -15 stopni Celsjusza. Alert obowiązuje w województwach:

warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym zachodzie;

podlaskim, poza powiatami na południowym wschodzie;

mazowieckim, poza powiatami siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;

kujawsko-pomorskim, poza powiatami na północnym zachodzie;

wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;

łódzkim, na całym obszarze;

dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w poniedziałek 5 stycznia o godz. 21:00. W zależności od regionu mogą obowiązywać do godzin porannych we wtorek lub w środę. Warto śledzić bieżące komunikaty IMGW.

Sypnie śniegiem? Nowa prognoza dla Polski

Wciąż należy spodziewać się także opadów śniegu. Jak podaje IMGW, miejscami, głównie na północy kraju, pojawią się przelotne i słabe opady białego puchu. Na Mazurach wiatr lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy – na północy i wschodzie kraju – prognozowane są słabe opady śniegu, a umiarkowane wystąpią jedynie w rejonie Bieszczad i tam jest możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm.

