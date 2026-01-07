Siarczysty mróz w Polsce. Tutaj będzie nawet -20 stopni Celsjusza

W ostatnich tygodniach w wielu regionach Polski regularnie pojawiały się intensywne opady śniegu, a także dominowały ujemne wartości na termometrach. Wszystko wskazuje na to, że zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe godziny.

Siarczysty mróz w Polsce. Na termometrach nawet -20 stopni Celsjusza

W środę 7 stycznia w godzinach wieczornych temperatura maksymalna wyniesie od -8/-4 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum Polski, do -3/-1 stopnia Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Na południowym wschodzie kraju należy spodziewać się opadów śniegu – okresami o natężeniu umiarkowanym.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy temperatura minimalna wyniesie od -17 stopni na północy, około -12 stopni w centrum, do -6 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Eksperci wskazują, że w rejonach podgórskich Sudetów możliwy jest spadek temperatury do nawet -20 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie kraju prognozowane są opady śniegu o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 7 cm do 12 cm.

Prognoza pogody na czwartek. Gdzie spadnie śnieg?

W dzień na zachodzie kraju będzie utrzymywało się zachmurzenie małe i umiarkowanie, a miejscami duże. Miejscami należy spodziewać się również opadów śniegu – głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju, a na południowym wschodzie mogą okresami wystąpić opady o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 4 cm do 8 cm.

Termometry będą maksymalnie wskazywać od -8 stopni do -5 stopni Celsjusza, tylko na zachodzie, południowym zachodzie i miejscami nad morzem cieplej – od -4 stopni do -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i południowym wschodzie okresami porywisty. W tych regionach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Karpatach w porywach wyniesie do 60 km/h.

