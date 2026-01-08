Burza w Konfederacji. Zajączkowska-Hernik straciła stanowisko

Ewa Zajączkowska-Hernik nie ma ostatnio dobrej passy. 22 grudnia, a więc tuż przed świętami Bożego Narodzenia, europosłanka poinformowała o zmianach kadrowych w Nowej Nadziei – ugrupowaniu Sławomira Mentzena. Decyzją szefa partii przestała pełnić funkcję szefowej okręgu podwarszawskiego.

To było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie polityczne! Bardzo się cieszę, że okręg udało się zintegrować i postawić na nogi. Jest w nim mnóstwo wartościowych, pracowitych i oddanych Polsce osób – podkreśliła.

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych europosłanka dodała, że „zaczyna się dla niej czas nowych i odważnych inicjatyw”. Na razie nie ujawniła szczegółów swoich politycznych planów. Jak się jednak okazuje, Ewa Zajączkowska-Hernik straciła kolejne stanowisko w partii.

Na stanowisku rzecznika Konfederacji zastąpił ją 23-letni Wojciech Machulski. Decyzję o zmianie personalnej podjęła Rada Liderów Konfederacji. Młody polityk podkreślił, że decyzja o powierzeniu mu nowej funkcji jest początkiem przygotowań Konfederacji do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Przypomniał, że pełnił rolę rzecznika w kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena.

Powody zmian na stanowisku rzecznika Konfederacji nie zostały ujawnione. Według nieoficjalnych doniesień, Ewa Zajączkowska-Hernik może wkrótce zmienić partyjne barwy i zasilić szeregi ugrupowania Grzegorza Brauna.

- Widać, że Ewie jest bliżej do Brauna niż do Mentzena. Ona jest bardziej narodowa niż liberalna. Nie zdziwiłbym się, gdyby po tym wywiadzie z Braunem, między Ewą a Sławkiem zapanowały ciche dni – komentował w rozmowie z Onetem jeden z polityków związany ze środowiskiem Konfederacji.

Sama zainteresowana na razie nie ucina spekulacji a wręcz je podsyca. Przykład? Do rozmowy na swoim kanale w serwisie Youtube zaprosiła ostatnio Grzegorza Brauna, który nie szczędził ciepłych słów pod jej adresem.

