Burza w Konfederacji. Zajączkowska-Hernik straciła posadę

Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o zmianach kadrowych w Nowej Nadziei – ugrupowaniu Sławomira Mentzena, które wchodzi w skład Konfederacji. Europosłanka przekazała, że decyzją prezesa partii przestała pełnić funkcję szefowej okręgu podwarszawskiego.

Zajączkowska-Hernik straciła posadę. Zmiany w Konfederacji?

To było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie polityczne! Bardzo się cieszę, że okręg udało się zintegrować i postawić na nogi. Jest w nim mnóstwo wartościowych, pracowitych i oddanych Polsce osób. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaangażowanie i każde dobre słowo! – napisała polityczka w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu Ewa Zajączkowska-Hernik zapowiedziała, że „zaczyna się dla niej czas nowych i odważnych inicjatyw”. „Zamierzam zaangażować się w pracę dla was jeszcze mocniej i wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności. Jestem pewna, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy! Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski” – zaapelowała.

Zajączkowska-Hernik trafi do partii Brauna?

Europosłanka na razie nie ujawniła szczegółów wspomnianych przez siebie nowych i odważnych inicjatyw. Od kilku tygodni w kuluarach pojawiają się jednak plotki, że Ewa Zajączkowska-Hernik mogłaby zmienić partyjne barwy i zasilić szeregi ugrupowania Grzegorza Brauna.

Polityczka sama podsyca spekulacje, chociażby poprzez zaproszenie Grzegorza Brauna do rozmowy na swoim kanale, który prowadzi w serwisie Youtube. Europoseł, podobnie jak Janusz Korwin-Mikke, wypowiadał się o niej bardzo ciepło.

— Widać, że Ewie jest bliżej do Brauna niż do Mentzena. Ona jest bardziej narodowa niż liberalna. Nie zdziwiłbym się, gdyby po tym wywiadzie z Braunem, między Ewą a Sławkiem zapanowały ciche dni – stwierdził w rozmowie z Onetem jeden z polityków związany ze środowiskiem Konfederacji.

