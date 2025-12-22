Sensacyjne wyniki sondażu. Tak zagłosowaliby dziś Polacy

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 dla „Faktów” TVN oraz TVN24 sprawdzono, która partia polityczna cieszy się największym poparciem Polek i Polaków.

PiS wyraźnie za KO, Konfederacja traci

Jak się okazuje, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wówczas zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chciałoby zagłosować 32,8 proc. respondentów, a więc o 0,1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniem. Drugie miejsce, ze sporą stratą do lidera, zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25,4 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 10,7 proc. badanych. Ta formacja odnotowała największy spadek w porównaniu z poprzednim badaniem – o 3,9 pkt proc. Być może jest to spowodowane wzrostem poparcia dla skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna odnotowało wzrost poparcia o 2,4 pkt proc. – wynosi ono aktualnie 8,6 proc.

Najnowszy sondaż. Fatalne wieści dla koalicjantów

Najnowszy sondaż przynosi fatalne wieści koalicjantom Donalda Tuska. Poniżej progu wyborczego znalazły się wszystkie partie, które aktualnie – oprócz KO – wchodzą w skład koalicji rządzącej. Poselskie mandaty nie trafiłyby do polityków Lewicy, którą popiera 4,9 proc. respondentów (spadek o 1,7 pkt proc.).

Przy Wiejskiej nie zobaczylibyśmy także działaczy PSL (2,6 proc. głosów, wzrost o 1,4 pkt proc.) oraz Polski2050 (2,1 proc. głosów, spadek o 0,7 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekroczyła również partia Razem – 3,5 proc. głosów, spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Opcję „inna partia” wskazało 1,3 proc. respondentów a odpowiedzi odmówiło 2,5 proc. badanych. Z kolei 5,6 proc. ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na którą partię oddałoby swój głos.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Czytaj też:

Daniel Obajtek będzie miał problemy. Jest akt oskarżeniaCzytaj też:

Nawrocki zdecydował ws. ważnych ustaw. Jest niespodzianka!