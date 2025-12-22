Nawrocki zdecydował ws. ważnych ustaw. Jest niespodzianka!

Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu dwóch ustaw. Dotyczą nielegalnych wyścigów rajdowych i deregulacji dysponowania funduszami stypendialnymi na polskich uczelniach.

Pierwsza z ustaw podpisanych przez Nawrockiego w poniedziałek to projekt zakładający zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany będą dotyczyć uelastycznienia reguł gospodarowania przez uczelnie środkami dotacji na świadczenia dla studentów.

Druga podpisana przez Nawrockiego ustawa ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wprowadzone zostaną kary dla osób, które biorą udział w nielegalnych wyścigach czy rajdach, odbywających się na drogach. Projekt zakłada również podwyższenie kar za brawurową jazdę.

Wkrótce więcej informacji