Tak Karol Nawrocki powitał Wołodymyra Zełenskiego. Jest nagranie

W czwartek 18 grudnia Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski. Jego oficjalna wizyta w Warszawie rozpoczęła się dzień później od ceremonii powitania przez prezydenta Karola Nawrockiego, która rozpoczęła się o godz. 10:00 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Kwadrans później dojdzie do spotkania w „cztery oczy” między prezydentami Polski i Ukrainy. O godz. 11:00 odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Zgodnie z harmonogramem chwilę przed godz. 12 powinno rozpocząć się spotkanie prezydentów z przedstawicielami mediów.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Bliski współpracownik Nawrockiego o agendzie

Jakie tematy zostaną poruszone w czasie spotkania? O agendzie mówił szef Kancelarii Prezydenta RP. – Jeżeli chodzi o gradację, co jest najważniejsze, to oczywiście najważniejszy jest pokój, najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale nie można zapominać o innych kwestiach, także tych historycznych oraz gospodarczych, bo myślę, że to również jest konglomerat spraw, które należy na tej agendzie postawić, rozważyć i uczciwie przedyskutować – podkreślił Zbigniew Bogucki na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

– To będą rozmowy, które będą rozmowami owocnymi, nie tylko o charakterze kurtuazyjnego spotkania, ale także rzeczywistej, realnej agendy polsko-ukraińskiej, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie gospodarcze, a także kwestie tożsamościowe, a mówiąc dokładniej, historyczne – wymienił szef Kancelarii Prezydenta RP.

Tak Nawrocki przywitał Zełenskiego. Jest nagranie

W mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze nagranie ze spotkania Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Widać na nim wymianę uścisku dłoni. Następnie odbyło się powitanie z delegacjami i wspólne pozowanie do zdjęć.

