MEN ma plan awaryjny? Nowacka reaguje na weto Nawrockiego. „Tylko polityka i fobie”

W czwartek 18 grudnia Karol Nawrocki podjął decyzję o trzech kolejnych wetach, a jedno z nich dotyczyło Ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W tym kontekście prezydent przypomniał o zorganizowanych w Pałacu Prezydenckim konsultacjach z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi i rodzicami.

Weto Nawrockiego do reformy edukacji. Prezydent o „eksperymentowaniu na całych rocznikach dzieci”

– Po rozmowach z nimi, po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci. Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności. A nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację – zaznaczył Karol Nawrocki.

– Tak było z wprowadzeniem tzw. edukacji zdrowotnej czy szkodliwej rezygnacji z prac domowych. Z tą ustawą byłoby tak samo – kontynuował prezydent. Jak podkreślił, edukacja to inwestycja w przyszłość narodu i dodał, że polska szkoła potrzebuje zmian. – Ale niech to będą systemowe, dobre rozwiązania, które złe rzeczy zamieniają na lepsze, a nie na jeszcze gorsze – podsumowała wątek głowa państwa.

Szefowa MEN reaguje na decyzję prezydenta: Nie ma pan ani mandatu, ani siły...

Do słów prezydenta odniosła się szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Panie Prezydencie – edukacji na łańcuch nie weźmiecie. Weto do zmian w prawie oświatowym, poparte żenująco niemerytoryczną argumentacją. Tylko polityka i fobie. Nie rozumie Pan szkoły. Nie szanuje Pan autonomii nauczycieli. I ewidentnie boi się Pan krytycznie myślącego młodego pokolenia. I nie ma Pan ani mandatu, ani siły, by zatrzymać dobre zmiany w reformie »Kompas Jutra«” – napisała Barbara Nowacka na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

To nie była jedyna decyzja, o której wczoraj poinformował Karol Nawrocki, a dotyczyła edukacji. – Podpisałem ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. To pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Ustawa odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego, które przez lata było nierówno traktowane – w zależności od samorządu, czy pracodawcy – powiedział Karol Nawrocki.

– Wiem, że oświatowa Solidarność wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli. Dlatego ją podpisałem – podkreślił prezydent.

