Restauracja Gessler opublikowała świąteczne menu. Tyle kosztuje karp, barszcz i piernik

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Większość Polaków samodzielnie przygotowuje potrawy, które, razem z gośćmi, jeść będzie w Wigilię i kolejne dwa dni świąt.

Ci, którzy nie chcą jednak spędzać czasu w kuchni, bo zwyczajnie go nie mają lub nie lubią gotować, mogą wszystkie dania zamówić w restauracji „U Fukiera”. To miejsce kojarzone z właścicielką, Magdą Gessler – osobowością internetową, znaną najbardziej z programu emitowanego na antenie TVN pt. „Kuchenne rewolucje”. Restauratorka od lat pomaga Polakom prowadzić ich lokale gastronomiczne. „U Fukiera” to miejsce z bogatą historią, które znajduje się na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Niewielu wie, że do stołu zasiadał tu wybitny – choć kontrowersyjny – reżyser Roman Polański, słynna aktorka i modelka Claudia Shiffer czy jeden z najważniejszych dyplomatów – Henry Kissinger.

Restauracja opublikowała nowe menu. „Zapraszamy na sezonowe, świąteczne dania — pełne ciepła, aromatów i smaków, które otulają zmysły” – zachęcają do spróbowania przedstawiciele lokalu. A jak kształtują się ceny? Te, jak na prestiż miejsca przystało, są spore.

Restauracja Magdy Gessler ma nowe, świąteczne menu. Tyle „U Fukiera” kosztuje barszcz, piernik czy karp

Z cennikiem zapoznał się portal Plejada (Onet). Redakcja pisze, że za dorsza w zalewie słodko-kwaśnej z chrupiącymi, marynowanymi warzywami zapłacić trzeba 59 złotych. Trochę mniej kosztuje rubinowy barszcz z uszkami wypełnionymi borowikami – 49 zł. Dalej mamy m.in. faworki z karpia podawane z purée i sosem aïoli z chrzanem, co już w samym opisie brzmi jak danie, które nie będzie tanie. I tak też jest – ryba kosztuje 89 PLN.

To słone pozycje w menu. A co ze słodkimi? Przykładowo za korzenno-miodowy piernik z powidłami śliwkowymi zapłacić trzeba 39 zł.

Jeśli ktoś zdecydowałby się na barszcz, karpia i piernik, wydać musiałby 177 PLN.

