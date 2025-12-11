Nauczyciele grzmią po decyzji MEN. „Prawo nie działa wstecz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wciąż pracuje nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Od stycznia 2026 wprowadzona ma zostać m.in. nagroda jubileuszowa za 45-letni staż pracy. Problem jednak w tym, że nie dostaną go wszyscy, a tylko ci, którzy ten kamień milowy osiągną już po 2025 roku.

Nauczyciele podzieleni. Nagroda jubileuszowa za staż pracy

Jak łatwo zauważyć, nowe przepisy nie biorą pod uwagę pracujących wciąż nauczycieli, którzy już teraz mają na koncie 45 lat pracy w zawodzie. Szybko podniosły się głosy, że jest to niesprawiedliwe pominięcie zasłużonych pedagogów, które będzie dla nich bardzo krzywdzące.

W związku z tym problemem, złożona została już interpelacja poselska. „Zwracam się z prośbą o rozważenie usunięcia zastrzeżenia ograniczającego przyznanie nagrody jubileuszowej jedynie do nauczycieli osiągających wymagany staż po 31 grudnia 2025 r. Takie rozwiązanie byłoby wyrazem sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników oświaty, którzy poświęcili swoje życie zawodowe nauczaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń” – czytamy.

Wiceminister edukacji tłumaczy, skąd podział

Ministerstwo Edukacji Narodowe podaje wskaźniki potrzebne do wyliczenia jubileuszowych nagród i tłumaczy swoją koncepcję. – Przepis przewidujący nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego, ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 40 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r., zaś przepis wprowadzający prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r. – wyjaśniał wiceminister Henryk Kiepura.

Resort edukacji zaznaczał, że prawo nie może działać wstecz, chyba że ustawodawca wyraźnie wprowadzi taki wyjątek. Kiepura przekonuje, że rozciągnięcie nagrody na starszych nauczycieli doprowadziłoby do naruszenia zasady stabilności i pewności prawa. Podnosi też argument historyczny i daje przykład z 1997 roku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono nagrodę za 40 lat pracy. Wówczas również nie objęto nią starszych pracowników.

– Zgłaszane w interpelacji wątpliwości dotyczące rzekomego naruszenia zasad sprawiedliwości i równego traktowania pracowników nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących standardów stanowienia prawa. Podkreślić należy, że wprowadzenie nowego uprawnienia w postaci nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy stanowi wyraz swobody ustawodawcy w zakresie kształtowania polityki społecznej i wynagrodzeniowej państwa – mówił Kiepura.

