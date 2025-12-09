Ten kraj chce zatrudnić polskich nauczycieli. Zamieszczono ogłoszenie

Szwedzka gmina Boden opublikowała ofertę pracy skierowaną dla nauczycieli pochodzących z Polski.

Praca w Szwecji dla nauczycieli. Ogłoszenie w polskim urzędzie pracy

Poszukiwanych jest pięciu nauczycieli do pracy w szkołach podstawowych gotowych rozpocząć pracę w sierpniu przyszłego roku. Wymiar czasu pracy to 45 godzin tygodniowo. Szwedzki samorząd proponuje na początek miesięczne zarobki w wysokości 29 tys. szwedzkich koron brutto, to po przeliczeniu stanowi równowartość ponad 11 tys. złotych.

W pakiecie znajduje się również dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytury pracowniczej i dodatkóœ rodzicielskich. Nauczyciele będą mieli również prawo do płatnych urlopów.

Od kandydatów wymaga się minimum jednego roku zawodowego doświadczenia oraz znajomości języka angielskiego i szwedzkiego – obu na poziomie minimum B1. Zatrudnione osoby muszą jednak podnieść swoje kompetencje – tamtejszy dokument uprawniający do nauczania wymaga znajomości języka szwedzkiego na poziomie minimum C1. Gmina Boden oferuje pomoc w tym zakresie.

W ogłoszeniu wskazano również inne kompetencje – kandydaci powinni umieć angażować uczniów, wzbudzać ich ciekawość i przekazywać wiedzę w przystępny sposób. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.

Zarobki nauczycieli w Szwecji. Przeciętnie 30-40 tys. koron

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w Szwecji to 30-40 tys. koron miesięcznie (na podstawie danych związku zawodowego). Oferta z Boden zbliża się do tego przedziału od dołu, ale nadal może być atrakcyjna dla nauczycieli z Polski. Szwecja od lat aktywnie poszukuje pedagogów poza swoimi granicami w związku z wakatami w oświacie.

Zainteresowane osoby mogą również skorzystać z unijnego programu EURES TMS (Targeted Mobility Scheme). Środki z programu mogą pokryć koszty relokacji, kursów językowych i uznania kwalifikacji.

