Nauczyciele grzmią, MEN ujawnia skalę problemu. „106907 i 8572”

Anita Kucharska-Dziedzic zwróciła się do minister edukacji Barbary Nowackiej z interpelacją w sprawie zatrudniania nauczycieli na czas określony. „Ze środowiska nauczycielskiego od lat dochodzą sygnały dotyczące sytuacji, w których nauczyciele zatrudniani są na czas określony — od września do czerwca — bez kontynuacji zatrudnienia w okresie wakacyjnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnienie na czas określony jest dopuszczalne w kilku jasno wskazanych przypadkach. Niemniej jednak, nauczyciele wskazują, że praktyka zatrudniania ich wyłącznie na czas trwania roku szkolnego może prowadzić do niepewności zawodowej oraz braku ciągłości w zakresie świadczeń społecznych” – napisała posłanka Lewicy.

Jak wyjaśniła, taka forma zatrudnienia oznacza, że nauczyciele pozostają w okresie wakacyjnym bez wynagrodzenia, bez odprowadzanych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz bez gwarancji kontynuacji pracy w kolejnym roku szkolnym. Na zakończenie Kucharska-Dziedzic zadała kilka pytań dotyczących m.in. skali zatrudniania nauczycieli na czas określony, szczególnie w formule od września do czerwca.

Nowy-stary problem polskiej szkoły? Nauczyciele alarmują, MEN ujawnia skalę

Na interpelację odpowiedział – z upoważnienia szefowej MEN – Henryk Kiepura, sekretarz stanu w resorcie edukacji. Przywołał przepisy z Karty Nauczyciela i Prawa oświatowego, podkreślając, że to dyrektor „w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki”.

„Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, w przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6 (tj. zatrudnienie nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony), stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7 (niezależnie od terminu rozpoczęcia pracy)” – czytamy.

„Tak więc wyjątek od powyższej zasady został wskazany w art. 10 ust. 7 ustawy – Karta nauczyciela. Zgodnie z wymienionym przepisem, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem początkującym, nauczycielem mianowanym lub nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony” – podano dalej.

Henryk Kiepura udostępnił także dane, z których wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 zawartych zostało 106907 umów na czas określony, w tym 8572 zostało zakończonych w czerwcu 2025 r. (8,02 proc. umów zawartych na czas określony).

