Wyniki losowania Eurojackpot. Padła główna wygrana. Astronomiczna kwota!

W piątkowym losowaniu Eurojackpot z 5 grudnia padły następujące liczby: 1, 4, 18, 22, 24 i 6 oraz 10. O gigantycznym szczęściu może mówić gracz z Niemiec, który zgarnął główną wygraną w wysokości 10 mln euro, czyli ok. 42 mln zł (od nagrody zostanie odliczony podatek). Trzy osoby – dwie z Niemiec i jedna z Finlandii – otrzymają zastrzyk finansowy w kwocie blisko 570 tys. euro, a kolejnych ośmiu graczy może cieszyć się wygraną trzeciego stopnia, która przekracza 120 tys. euro.

Losowanie Eurojackpot z 5 grudnia. Wyniki i wygrane

Szczęścia nie zabrakło też osobie, która kupiła los w Polsce. Na jej koncie – w ramach wygranej czwartego stopnia – pojawi się blisko 660 tys. zł. Kolejne 30 osób również nie może narzekać, bo chociaż ich wygrane nie są gigantycznie wysokie, to ponad 1,1 tys. zł z pewnością przyda się w przedświątecznym okresie.

Najbliższe losowanie Eurojakcpot odbędzie się we wtorek – 9 grudnia. Główna nagroda wynosi 45 mln zł.

Najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

1 014 194,20 zł– 21 października, Góra

5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

