Policja znalazła ciała dwóch seniorów. W mieszkaniu nie byli sami

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, miało tam dojść do rodzinnej tragedii. Sygnał o tym, że w mieszkaniu mogą znajdować się ciała funkcjonariusze otrzymali w poniedziałek.

– Policja otrzymała dzisiaj informację, że w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia i powiązanej z nim śmierci dwóch osób – przekazała dziennikarzom polsatnews.pl podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Prasowej Policji w Wołominie.

Dramat w Wołominie. Znaleziono zwłoki dwóch osób i rannego nastolatka

Dodała, że w mieszkaniu znajdował się również ranny 19-latek. Młody mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Jak podają media, zmarłymi mogli być dziadkowie nastolatka.

Nieznany jest jeszcze jego stan. Policja ostrożna jest w przekazywaniu szczegółowych informacji na temat sprawy.

