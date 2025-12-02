Ferie 2026 w nowym układzie. Ta decyzja MEN rozwścieczyła rodziców

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe po raz pierwszy zostaną przeprowadzone według nowych zasad. Ministerstwo Edukacji Narodowej uzasadniając decyzję tłumaczyło, że była ona podyktowana chęcią przychylenia się do zgłaszanych od wielu lat postulatów przedstawicieli samorządów oraz rodziców.

Dotychczas uczniowie mieli przerwę od nauki w czterech turach. MEN postanowiło wprowadzić nowy podział – na trzy tury. Niezmieniona pozostaje długość ferii — uczniowie nadal będą odpoczywać przez dwa tygodnie, tak jak w poprzednich latach.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało daty

Zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez MEN, tak będą podzielone tegoroczne ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego 2026 – województwa: podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i mazowieckie

Ferie zimowe 2026. MEN tłumaczy

Nowy podział ferii zimowych nie został ciepło przyjęty przez wszystkich rodziców. Wielu z nich wyraża poważne obawy związane z nowym podziałem ferii.

Rodzice tłumaczą, że wypoczynek w tym samym czasie tak wielu uczniów, może spowodować ogromne zatłoczenie w miejscowościach turystycznych, co będzie się również wiązało z podwyżkami cen noclegów i atrakcji m.in. w polskich górach. Również przedsiębiorcy sygnalizują, że decyzje MEN mogą negatywnie wpłynąć na ich działalność, ponieważ sezon automatycznie będzie krótszy.

Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN tłumaczyła, że zdecydowano się wprowadzić zmiany w harmonogramie ferii, ponieważ w ten sposób chciano zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach.

Ferie zimowe 2027. Są terminy od MEN

MEN postanowiło również wyjść naprzeciw tym osobom, które lubią sobie dużo wcześniej zaplanować urlop. W związku z tym opublikowano również harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2026/2027. Zimowa przerwa od nauki również będzie podzielona na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 - województwa: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, podlaskie, opolskie, podkarpackie

- województwa: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, podlaskie, opolskie, podkarpackie 1 lutego – 14 lutego 2027 – województwa: lubelskie, świętokrzyskie, pomorskie, mazowieckie

– województwa: lubelskie, świętokrzyskie, pomorskie, mazowieckie 15 lutego – 28 lutego 2027 – województwa: małopolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie

