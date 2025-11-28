To wielka klęska Nowackiej? Wiceszefowa MEN: Młodzież zaczęła głosować nogami

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który pojawił się w polskich szkołach 1 września. Zanim odbyły się jednak pierwsze zajęcia, rozpętała się burza. MEN przekonywało, że ten przedmiot to szczepionka wiedzy, która odpowiada na zagrożenia współczesnego świata, a Konferencja Episkopatu Polski apelowała do rodziców, aby wypisywali swoje dzieci z zajęć, ostrzegając przed „systemową deprawacją”.

W połowie listopada MEN ujawniło dane dotyczące frekwencji. „W roku szkolnym 2025/2026 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczyło 920 925 uczniów, czyli około 30 proc. wszystkich uprawnionych” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Wiceminister MEN zabrała głos

Katarzyna Lubnauer w najnowszym wywiadzie wskazała, co w jej ocenie jest powodem niskiego zainteresowania przedmiotem. – Młodzież jest przeciążona po reformie minister Zalewskiej, która bardzo przeciążyła przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, głównie techników, gdzie liczba godzin w jednej z klas wynosi 38 godzin tygodniowo bez religii, bez przedmiotów nieobowiązkowych. Doprowadziła do tego, że młodzież zaczęła głosować nogami, czyli wypisywać się z przedmiotów nieobowiązkowych – podkreśliła wiceminister edukacji w programie Polskiego Radia 24.

– W zespole tworzącym podstawy programowe edukacji zdrowotnej był nawet ksiądz – ksiądz Arkadiusz Nowak. Widzieliśmy też głosy na przykład arcybiskupa Galbasa, który powiedział, że błędem był list ze strony episkopatu. Bardzo wiele osób z prawicowych środowisk również pozytywnie wypowiadało się o zajęciach. Byłam w szkole katolickiej prowadzonej przez jeden z zakonów. Tam edukacja zdrowotna jest normalnie prowadzona i jest wskazywana jako przedmiot bardzo pożyteczny – przekazała Lubnauer.

