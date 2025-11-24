MEN szykuje podręcznik dla dzieci. Powstaje na wypadek kryzysu

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” przygotowywanym w wersji dla dzieci i młodzieży. Jak poinformowała w TVN24 wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, dokument powstaje we współpracy z MSWiA i MON.

Wcześniej, we wrześniu, resort zapowiadał stworzenie takiej publikacji jako uzupełnienia poradnika skierowanego do dorosłych. – My robimy taką wersję dla dzieci i młodzieży. Te prace się rozpoczęły wspólnie z MSWiA, wspólnie z MON, ekspertami, ekspertkami – mówiła na antenie Polskiego Radia wiceministra.

Wcześniej wydano wersję dla dorosłych. Stworzyły ją MSWiA, MON i RCB

Udostępniona od sierpnia wersja elektroniczna „Poradnika bezpieczeństwa” zawiera 54 strony informacji dotyczących reagowania w sytuacjach kryzysowych. Znalazły się w niej opisy sygnałów alarmowych, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje postępowania podczas pożaru, powodzi czy ataku z powietrza. Broszura przedstawia także numery alarmowe, a także wyjaśnia powszechny obowiązek obrony ojczyzny i rolę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Nad dokumentem w wersji dla dorosłych pracowało około 60 ekspertów z MSWiA, MON i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Publikacja została wzorowana na szwedzkim poradniku kryzysowym, który od lat trafia regularnie do mieszkańców Szwecji. W Polsce nowy poradnik ma zostać wydany również w formie papierowej – jak zapowiada rząd, na przełomie tego i przyszłego roku.

– Nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument gwarantujący i wspierający bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych, po te najbardziej ekstremalne, jak wojna – mówił podczas prezentacji podręcznika minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

