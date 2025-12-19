MEN wprowadza rewolucję w szkołach. Ta nowa ocena zmieni wszystko

MEN przygotowuje wprowadzenie nowego systemu oceniania w polskich szkołach, który ma ruszyć od 1 kwietnia 2026 roku. Chodzi o tzw. ocenę funkcjonalną. Początkowo planowano wprowadzenie jej od początku roku szkolnego 2025/2026, jednak termin przesunięto, by dać szkołom więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

Ocena funkcjonalna – co to jest?

Ocena funkcjonalna ma przede wszystkim pokazać, jak uczniowie radzą sobie w praktycznych sytuacjach dnia codziennego. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że nie będzie ona zastępować tradycyjnych ocen szkolnych ani stanowić elementu klasyfikacji.

„To narzędzie wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy, które pozwoli nauczycielom lepiej rozpoznać potrzeby uczniów i dostosować wsparcie do ich możliwości” – czytamy w informacji resortu.

– Chcemy, by każde dziecko mogło otrzymać odpowiednią pomoc. Nie zależy nam, aby były to decyzje oparte wyłącznie na orzeczeniach poradni – tłumaczy wiceminister edukacji Izabela Ziętka. – Kryteria wsparcia mają być jasne, a decyzje podejmowane w oparciu o realne potrzeby rozpoznane przez nauczycieli i specjalistów szkolnych – dodaje.

MEN wprowadza zmianę. Nowe oceny w szkołach

Nowa ocena będzie obejmować wszystkich uczniów – zarówno tych z trudnościami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami czy ze spektrum autyzmu, jak i dzieci, u których nie stwierdzono żadnych problemów. W praktyce nauczyciele będą korzystać z kwestionariusza, który pozwoli ocenić, jak dziecko komunikuje się w klasie, radzi sobie w grupie rówieśniczej, jakie wsparcie jest mu potrzebne i w jaki sposób funkcjonuje w codziennych sytuacjach szkolnych.

MEN zaznacza, że ocena funkcjonalna nie zastąpi tradycyjnych stopni ani systemu klasyfikacji szkolnej. Jej głównym celem jest „pomoc i wsparcie dzieci w procesie nauki i rozwoju, a nie konkurowanie z istniejącym systemem”. Wdrożenie tej metody ma wspierać nauczycieli w pracy z uczniami, umożliwiając im dokładniejsze rozpoznanie potrzeb dzieci i dostosowanie działań wychowawczych i edukacyjnych do realnych możliwości uczniów.

MEN zapewnia, że wprowadzenie oceny funkcjonalnej ma charakter stopniowy i będzie odbywać się sukcesywnie, aby szkoły miały czas na odpowiednie przygotowanie się do nowego narzędzia.

