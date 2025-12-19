Szefowa MEN grzmi po ruchu prezydenta. „Psy szczekają, karawana jedzie dalej”

Karol Nawrocki zawetował Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podkreślił, że po przeprowadzonych konsultacjach nie mógł wyrazić zgody na reformę, która – w jego ocenie – prowadzi do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci.

– Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności. A nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację – powiedział Karol Nawrocki.

Nowacka grzmi po decyzji Nawrockiego. „Głupszego weta to chyba nie było”

W piątek 19 grudnia Barbara Nowacka na konferencji prasowej odniosła się do decyzji prezydenta. – Głupszego weta to chyba nie było – rozpoczęła szefowa MEN. Nowacka powiedziała, że resort spodziewał się takiego ruchu Karola Nawrockiego, ale jego argumentacja jest „absolutnie, szokująco żałosna”.

– Prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestie podstaw programowych, a tak naprawdę wetuje większą dotację na podręczniki – powiedziała. W dalszej części wypowiedzi dodała m.in., że „prezydentowi wydaje się, że wetuje zmiany w języku polskim, a tak naprawdę zabiera dzieciakom szansę – wszystkim dzieciakom w całym kraju – np. na tydzień projektowy, czy doświadczenie edukacyjne”.

– Dlaczego tak się dzieje? Nie powinno nas to dziwić. Widzieliście państwo to przedziwne spotkanie ludzi prezydenta w Pałacu Prezydenckim dotyczące reformy. Mieliśmy tam ekspertów, którzy słyną z bycia antyszczepionkowcami albo z bycia ultraprawicowymi organizacjami, działającymi wprost na niekorzyść środowisk liberalnych, wolnościowych czy prawno-człowieczych. To są doradcy prezydenta. Oprócz tego zaprosił kilka organizacji, z których słyszałam, że ZNP czuło się tam po prostu wmanewrowane i wmanipulowane. Plus związki zawodowe, które mam poczucie, po prostu też nie wiedzą o podstawowych zasadach, które są w tej ustawie – kontynuowała Barbara Nowacka.

Szefowa MEN: Psy szczekają, karawana jedzie dalej

– Ale panie prezydencie, psy szczekają karawana jedzie dalej. Podstawy programowe są w konsultacjach, reforma Kompas Jutra wejdzie w życie. Dlaczego? Dlatego że to jest dobrze przemyślany projekt, przygotowany przez nauczycieli praktyków, ze wsparciem Instytutu Badań Edukacyjnych – powiedziała szefowa MEN, zwracając się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

Jednocześnie Barbara Nowacka przyznała, że „weto spowoduje pewne kłopoty legislacyjne, ale nie takie, żeby zatrzymało core reformy”. – Bo ta reforma to tak naprawdę zmiana w podstawach programowych i w pewnym podejściu. Jak to działa, wszyscy widzą. Jaskółki zmian już są. Edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna dokładnie działają oparte o mechanizm włączania uczniów w działanie, w praktyczne umiejętności, w sprawczość, w kreatywność – podsumowała szefowa MEN.

