Rekordowo długa przerwa od nauki w szkołach. Jest jeden haczyk
 
Choinka na Boże Narodzenie
Choinka na Boże Narodzenie Źródło: Pexels / Ondivade
Przerwa świąteczna 2025/2026 teoretycznie trwać będzie 12 dni. Może jednak zostać przedłużona nawet do 18 dni. Wszystko zależy od dyrektorów.

Tegoroczna przerwa świąteczna będzie wyjątkowo długa. Według kalendarza MEN uczniowie rozpoczną odpoczynek już w sobotę 20 grudnia 2025 r., a formalnie przerwa potrwa od 22 do 31 grudnia. W sumie daje to 12 dni wolnych, uwzględniając weekend poprzedzający Boże Narodzenie.

To jednak nie koniec. Po zakończeniu przerwy świątecznej uczniów czekają kolejne dni wolne. 1 stycznia wypada Nowy Rok, który jest ustawowo dniem wolnym od nauki. Następnie w piątek 2 stycznia oraz weekend 3–4 stycznia szkoły pozostają zamknięte. Poniedziałek 5 stycznia to kolejny dzień, który w wielu placówkach może zostać ogłoszony dniem dyrektorskim.

Na tym także nie koniec. Wtorek 6 stycznia przypada Święto Trzech Króli, również wolne od zajęć. W przypadku wykorzystania dni dyrektorskich, np. 2 i 5 stycznia, uczniowie mogliby wrócić do szkoły dopiero 7 stycznia. Dzięki takiemu rozkładowy wyjątkowo łatwo można przedłużyć całkowitą przerwę. To jednak zależy już tylko i wyłącznie od decyzji dyrektorów.

Uczniowie będą mieli 18 dni wolnego? Wszystko zależy od dyrektorów

Dni dyrektorskie to dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych, które dyrektor może wyznaczyć po konsultacjach z radą pedagogiczną, radą rodziców lub samorządem uczniowskim. Limity takich dni różnią się w zależności od typu szkoły. Szkoły podstawowe mogą wykorzystać do 8 dni, licea i technika – do 10, a szkoły specjalne – do 4 dni.

Łącznie, uwzględniając weekendy, przerwę świąteczną, Nowy Rok, dni dyrektorskie i Święto Trzech Króli, uczniowie mogą liczyć na rekordowy, 18-dniowy odpoczynek od szkoły.

Tak ułożony kalendarz pozwala uczniom na długi, nieferyjny odpoczynek od nauki i umożliwia zaplanowanie czasu wolnego w okresie świąt i Nowego Roku. Wszystko zależy od decyzji dyrektora szkoły oraz wykorzystania dostępnych dni dyrektorskich.

Źródło: Wprost