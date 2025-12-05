MEN szykuje rewolucję w polskich szkołach. Nowacka z apelem. „Wtedy to nie ma sensu”

Minister edukacji Barbara Nowacka wraz z wiceministrami Katarzyną Lubnauer i Pauliną Piechną-Więckiewicz wzięły udział w VI Szczycie dla Edukacji, który organizuje inicjatywa SOS dla Edukacji. W wydarzeniu uczestniczyli także eksperci, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz samorządowcy.

Wśród poruszonych tematów były m.in. zmiany w podstawach programowych, wyzwania demograficzne, kształcenie nauczycieli, edukacja obywatelska, a także rola szkoły w bezpieczeństwie lokalnym. W ramach wydarzenia odbyła się debata plenarna „Kompas jutra. Sukcesy, wyzwania i ryzyka” oraz panele dyskusyjne nt. strategii rozwoju oświaty lokalnej, problemów polskiej szkoły, praktyk nauczycielskich i mentoringu.

Dwa apele Barbary Nowackiej. Zwróciła się do nauczycieli i samorządowców

W swoim wystąpieniu Barbara Nowacka zwróciła się do nauczycieli, aby wzięli udział w trwających konsultacjach publicznych dotyczących nowej podstawy programowej. Minister edukacji zaznaczyła, jak ważną rolę to właśnie nauczyciele pełnią w tym procesie. – Bez nauczycieli nawet najlepiej przygotowana podstawa programowa nie ma sensu. Weźcie udział w konsultacjach – potrzebujemy waszego głosu – podkreśliła szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Barbara Nowacka zaapelowała także do samorządowców, aby na edukację patrzyli jako długofalową i bardzo ważną inwestycję. – Każdy samorządowiec wie, że oszczędzanie na dzieciach i młodzieży nigdy nie przynosi niczego dobrego. Jeśli nie zadbamy o ich edukację dziś, to jutro nie będzie silnych samorządów – ostrzegła minister edukacji. – Szkoła to nie wydatek – to inwestycja. Inwestycja w dzieci, nauczycieli i całą społeczność lokalną. To zasada, którą wszyscy powinniśmy się kierować – zaznaczyła szefowa resortu edukacji.

