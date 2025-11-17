MEN o sukcesie nowego przedmiotu. Nowacka stawia sprawę jasno

W piątek 14 listopada w V Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbył się Okrągły Stół Uczniowski, w którym udział wzięła Barbara Nowacka. W wydarzeniu uczestniczyło 150 uczniów szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska.

Tematem rozmów były wyzwania, które przed młodym pokoleniem stawia współczesność. Wśród tematów pojawiły się następujące zagadnienia: bezpieczeństwo, odporność, zdrowie psychiczne oraz odpowiedzialne i świadome korzystanie z technologii.

Nowacka wychwala nowy przedmiot. „Jedno z większych osiągnięć”

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma nowy przedmiot, który został wprowadzony do polskich szkół od 1 września: edukacja obywatelska. – Wyzwania młody człowiek ma dziś liczne i wielkie. Edukacja obywatelska, którą udało nam się wprowadzić do szkół, to jedno z większych osiągnięć polskiego systemu edukacji. Państwa Unii Europejskiej bardzo dużo mówią o tym, jak ważne są działania na rzecz obywatelskości, włączania młodych ludzi. A my nie mówimy o tym, my to robimy – powiedziała minister edukacji.

Jak podaje dziennik.pl, MEN planuje wprowadzenie w szkołach instytucji rzecznika praw uczniowskich. – Młodzi ludzie mają prawa, mają obowiązki. Muszą znać swoje prawa i swoje obowiązki. I muszą mieć w swoim działaniu w szkole też wsparcie – podkreśliła Barbara Nowacka.

Okrągłe Stoły Uczniowskie. Debaty rozsiane po Polsce

Okrągłe Stoły Uczniowskie to ogólnopolski cykl 16 debat (po jednej w każdym województwie), które organizuje MEN we współpracy z kuratorami oświaty. „Celem inicjatywy jest budowanie szkoły opartej na dialogu, partnerstwie i uważnym wsłuchiwaniu się w głos uczniów, którzy współtworzą jej przyszłość” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

