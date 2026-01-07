MEN zapowiada koniec zakazów w szkołach. Uczniowie odetchną
Barbara Nowacka
Barbara Nowacka Źródło: gov.pl/web/edukacja
W polskich szkołach szykują się wielkie zmiany. MEN postanowiło wziąć pod lupę szkolne statuty, które regulują zasady wyglądu uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace nad nowelizacją prawa oświatowego. Tym razem resort Barbary Nowackiej chce ukrócić możliwość dopisywania do szkolnych statutów przepisów ograniczających dopuszczalne stylizacje uczniów w szkołach. W wielu placówkach obowiązują zakazy m.in. farbowania włosów czy zobowiązujące uczniów do wiązania włosów w określony sposób.

W związku z tym Katarzyna Matusik-Lipiec wystosowała interpelację do MEN, ponieważ w jej opinii „aktualne przepisy prawa oświatowego wskazują, że statut szkoły może określać zasady ubioru, jednak nie uprawnia to do ingerencji w elementy indywidualnej ekspresji ucznia, takie jak kolor włosów czy stylizacja”.

MEN uderza w szkolne zakazy. Uczniowie odetchną

Resort Barbary Nowackiej chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu oraz ochronę przed dyskryminacją m.in. ze względu na wygląd.

Nowym przepisom ma przyświecać jedna główna zasada – stój noszony na lekcjach ma pozostawać zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Niedozwolone będzie noszenie stroju nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub placówce lub samego ucznia.

Jak wyjaśniła wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer, „uczeń w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówce ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu”. Dodatkowo, „przysługuje mu też wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd”.

Polityczka podkreśliła, że „nowelizacja przepisów to propozycja nowoczesnych rozwiązań kodyfikacyjnych w zakresie praw i obowiązków uczniów, co jednocześnie uporządkuje materię prawną dotyczącą wyglądu, obecną obecnie w statutach szkolnych”.

