Zmiany w szkołach od nowego roku szkolnego. Szefowa MEN o szczegółach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że już od 1 września do szkół ponadpodstawowych wchodzi nowy przedmiot – edukacja obywatelska. MEN podkreśla, że „ten przedmiot pomoże zdobyć praktyczne umiejętności, które przygotowują do życia we współczesnym świecie”.

Minister edukacji narodowej o edukacji obywatelskiej

– Bardzo się cieszę, że ten potrzebny we współczesnym świecie przedmiot staje się realny i namacalny, przygotuje młode osoby do życia we współczesnym świecie, da im poczucie sprawczości, da im praktyczne umiejętności i poczucie dumy i patriotyzmu – powiedziała na dołączonym nagraniu Barbara Nowacka.

Minister edukacji narodowej tłumaczyła, że na przedmiocie będzie można nauczyć się „samych ważnych i praktycznych rzeczy, chociażby tego jak skorzystać z biernego lub czynnego prawa wyborczego, jak przygotować budżet obywatelski, czy jak załatwić sprawy w urzędzie”.

MEN przypomina o nowym przedmiocie od 1 września. „To początek Reformy 2026”

– To też nauka, chociażby debatowania, jak rozróżnić fałsz od prawdy. Jak debatować nie obrażając innych, a debatować merytorycznie, jak szukać źródeł. Ten przedmiot to siła i sprawczość dla młodych ludzi. To praktyczne umiejętności. To początek Reformy 2026 – kontynuowała Nowacka.

„Ważne, żeby zdążyć ze zmianami dotyczącymi wycieczek i nadgodzin – inaczej nie da się zrealizować podstawy programowej” – skomentował wideo nauczyciel i zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk.

Edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego. Barbara Nowacka zabrała głos

Kilka dni wcześniej MEN zamieściło podobny wpis o innym nowym przedmiocie, który będzie nieobowiązkowy – edukacji zdrowotnej. „Zajęcia będą dotyczyły wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. To praktyczna wiedza i umiejętności, które mają realne znaczenie w codziennym życiu” – podkreślono w opisie tweeta.

– To nie będzie typowy przedmiot. Sprawdź, o czym będziemy rozmawiać. Zdrowie psychiczne i emocje. Internet i uzależnienia. Ekologia i zdrowie planety. Odżywianie i ciało. Dojrzewanie. Brzmi jak coś, co naprawdę przyda się w życiu? Właśnie o to chodzi – mówiła na filmie Nowacka.

