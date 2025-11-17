Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Rodzice oburzeni. „Po co było zmieniać?”

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że ferie zimowe 2026 odbędą się w trzech turach, a nie – jak było to dotychczas – w czterech. Ta decyzja nie przypadła do gustu wszystkim rodzicom, a części z nich wyrażała obawy, że skoro więcej rodzin będzie wypoczywać w tym samym czasie to popyt na noclegi i karnety wzrośnie, co poskutkuje nie tylko większymi tłumami na stokach, ale i wyższymi cenami noclegów i różnych atrakcji.

Ferie zimowe 2026. Nowy komunikat MEN

Głos w sprawie zabrała rzecznik MEN, która w komunikacie wysłanym do redakcji natemat.pl wyjaśniła, co stało za tym, aby wprowadzić w harmonogramie korektę. „Ferie dla poszczególnych województw rozłożone są w sposób równomierny, uwzględniając populację uczniów zamieszkujących poszczególne województwa. Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych” – poinformowała Ewelina Gorczyca.

MEN podkreśla także, że czas trwania ferii zimowych nie został skrócony i – podobnie jak w poprzednich latach – trwa łącznie, we wszystkich województwach, sześć tygodni. Zmieniła się jedynie liczba tur, na które ferie zostały podzielone.

Zdaniem resortu, na którego czele stoi Barbara Nowacka, wprowadzona zmiana pozwoli na „bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury wypoczynkowej”. „W praktyce oznacza to, że uczniowie z poszczególnych województw nadal mają taką samą długość przerwy zimowej, a jednocześnie unika się sytuacji, w której przez kilka weekendów z rzędu dochodziło do spiętrzenia ruchu w górach czy na głównych trasach” – czytamy dalej.

Internauci podzieleni po decyzji MEN. „Uderzy w biznes” kontra „Wszystko jedno”

Zwróciliśmy się do naszych czytelników z prośbą, aby podzielili się swoimi opiniami na temat decyzji MEN. Głosy są podzielone. „Przecież to już było zapowiedziane od dawna. Kiedyś wszyscy mieli w jednym terminie i było dobrze. Teraz trzy terminy i też wielu właścicielom pensjonatów nie pasuje, a ceny i tak mają jak z kosmosu” – pisze pani Anna. „A po co było zmieniać, jak przez kilka lat było ok? Dla zasady na pewno” – odpowiedziała jej pani Agata.

„Dawniej dzieci mogły razem z kuzynami w ferie spędzać czas, a teraz moje mają wolne, a tamci idą do szkoły” – skomentowała pani Katarzyna. Z kolei pan Martin stwierdził, że „niestety uderzy to w biznes regionalny”, a kolejny internauta zaznaczył, że on sam w ferie będzie poza granicami Polski. „I tak wtedy jestem na Costa del Sol, więc wszystko jedno. Chociaż przez durny dobór terminów dla poszczególnych województw pod kątem interesów górali od lat nie trafiam na najpóźniejszy termin” – czytamy. Pogodzić wszystkich spróbował pan Piotr, który napisał: „Najważniejsze, żeby były w zimie”.

Kiedy ferie zimowe? MEN podało oficjalne terminy

Ferie zimowe 2026 odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Czytaj też:

Lider Akcji Uczniowskiej z apelem do Nowackiej. „Aby szkoła przestała przypominać szpital”Czytaj też:

Nowy szkolny przedmiot okazał się klapą? MEN alarmuje: to efekt nagonki