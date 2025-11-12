Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Nowy komunikat resortu Nowackiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że ferie 2026 odbędą się w trzech turach, a nie – jak było to dotychczas – w czterech. Decyzja resortu, na którego czele stoi Barbara Nowacka, wywołała liczne komentarze rodziców, którzy narzekali na to, że skoro więcej rodzin będzie wypoczywać w tym samym czasie to popyt na noclegi i karnety wzrośnie, co poskutkuje nie tylko większymi tłumami na stokach, ale i wyższymi cenami noclegów, karnetów i różnych atrakcji.

Rodzice grzmią pod decyzji MEN ws. ferii. Nowy komunikat resortu Nowackiej

MEN wysłało komunikat do redakcji natemat.pl, w którym wyjaśniło, z czego wynika wprowadzenie zmiany w kalendarzu ferii. „Ferie dla poszczególnych województw rozłożone są w sposób równomierny, uwzględniając populację uczniów zamieszkujących poszczególne województwa. Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach. W nowym systemie turnusy są od siebie wyraźnie oddzielone, by zapewnić płynniejszą wymianę i mniejsze obciążenie w popularnych miejscowościach wypoczynkowych” – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzecznik prasowy MEN.

Resort podkreśla także, że czas trwania ferii zimowych nie został skrócony i łącznie, tak jak wcześniej, we wszystkich województwach trwa sześć tygodni. Zmieniła się jedynie liczba tur, na które ferie zostały podzielone.

„Wcześniej było ich cztery, obecnie są trzy, co pozwala na bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury wypoczynkowej. W praktyce oznacza to, że uczniowie z poszczególnych województw nadal mają taką samą długość przerwy zimowej, a jednocześnie unika się sytuacji, w której przez kilka weekendów z rzędu dochodziło do spiętrzenia ruchu w górach czy na głównych trasach” – czytamy dalej.

Kiedy ferie zimowe? MEN podało oficjalne terminy

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

