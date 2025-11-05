Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. „To komplikuje plany rodzinom”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmianę, jeśli chodzi o organizację ferii. Tym razem zimowa przerwa będzie zorganizowana z podziałem na trzy tury, a nie – jak to było dotychczas – cztery.

Kiedy ferie zimowe? MEN podało oficjalne terminy. Rodzice zgłaszają „ale”

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Do zmiany wprowadzonej przez MEN odnieśli się rodzice w rozmowie z portalem edziecko.pl. – Jak dla mnie trzy terminy ferii brzmią jak gigantyczne kolejki do wyciągów, to komplikuje plany rodzinom z dziećmi – ocenia pani Karina.

Rodzice zwracają także uwagę na niepewne warunki pogodowe w Polsce, a także rosnące koszty rodzinnych wyjazdów. – Do tej pory spędzaliśmy część ferii zimowych w polskich górach, w Szczyrku lub Białce Tatrzańskiej, ale w tym roku wszystko sobie z żoną i ze znajomymi przeliczyliśmy i doszliśmy do wniosku, że wolimy trochę dołożyć i wyjechać gdzieś, gdzie jest gwarancja śniegu i wszyscy się wyjeździmy, zamiast stać w kolejkach do wyciągu – komentuje pan Paweł. Jak dodał, jego rodzina rozważa wyjazd do Włoch lub Austrii.

Pani Joanna stoi na stanowisku, że lepiej postać w kolejkach i stracić trochę czasu, ale pojeździć na nartach czy desce, niż nie jeździć wcale. – Trudno się im dziwić. Zimowy wyjazd na narty lub deskę całą rodziną to bardzo duży wydatek, dlatego, jeśli ktoś się już zdecyduje, to chce, skorzystać – podkreśla kobieta.

