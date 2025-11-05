Fatalny sondaż dla Barbary Nowackiej. Ten pomysł został zmiażdżony przez Polaków

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało badanie „Polacy o zmianach w szkolnictwie”. Z sondażu wynika, że 76 proc. respondentów jest za przywróceniem obowiązkowych prac domowych do szkół podstawowych, a przeciwnych temu rozwiązaniu jest 16 proc. ankietowanych.

Sprawdzono także, czy poglądy w tej sprawie są zależne od upodobań politycznych. Jak się okazało, za przywróceniem prac domowych najczęściej opowiadają się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (87 proc.), Konfederacji Wolność i Niepodległość (89 proc.) i Konfederacji Korony Polskiej (89 proc.).

Polacy o lekcjach religii i edukacji zdrowotnej. Nowy sondaż

CBOS zbadał również, czy Polacy popierają ograniczenie wymiaru nauczania lekcji religii w szkołach publicznych do jednej godziny tygodniowo. 54 proc. odpowiedziało twierdząco, a 37 proc. wyraziło sprzeciw.

Zapytano również o edukację zdrowotną, czyli nowy przedmiot, który jest realizowany w trybie nieobowiązkowym. Co ciekawe, 80 proc. badanych słyszało o tych zajęciach, ale jedynie 40 proc. interesowało się tym tematem. „Spośród osób, które słyszały o edukacji zdrowotnej, 60 proc. popiera wprowadzenie jej do programu nauczania, przy czym większość (37 proc.) wyraża zdecydowane poparcie. Sprzeciw wobec nowego przedmiotu deklaruje 31 proc. badanych, a 9 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat” – czytamy.

Wśród osób, które popierają wprowadzenie edukacji zdrowotnej do programu nauczania, 40 proc. uważa, że powinna być obowiązkowym przedmiotem, a 22 proc. stoi na stanowisku, że taki krok byłby zbędny. Z kolei wśród respondentów, którzy są przeciwni wprowadzeniu nowego przedmiotu, 22 proc. wskazało, że „edukacja zdrowotna będzie służyć propagowaniu ideologii lewicowej”, a 11 proc. wyraziło obawę, że przedmiot został przygotowany „na szybko” i nie ma do niego podręcznika, a więc niewiadomą pozostaje, jakie treści będą poruszane na zajęciach.

Czytaj też:

Lider Akcji Uczniowskiej z apelem do Nowackiej. „Aby szkoła przestała przypominać szpital”Czytaj też:

MEN zajął się prawami uczniów i ich rzecznikami. Zaostrza walkę z wagarowiczami