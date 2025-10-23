Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Są nowe dane. To klęska MEN?

Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, wokół którego przetoczyła się prawdziwa burza. MEN wielokrotnie podkreślało, że przedmiot ten stanowi swego rodzaju szczepionkę wiedzy, która jest dostosowana do współczesnych zagrożeń, a KEP przestrzegał przed „systemową deprawacją”.

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Są dane z Warszawy

Do 25 września rodzice mogli wypisywać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. Wciąż nie są znane konkretne dane dotyczące skali rezygnacji w ujęciu ogólnopolskim, ale już kilka tygodni temu Barbara Nowacka zapowiadała, że na pewno taką decyzję podejmie więcej niż połowa uczniów. Zdaniem minister edukacji nie zaważy na tym krytyczna ocena treści programowych nowego przedmiotu, a fakt, że zajęcia są realizowane w trybie nieobowiązkowym.

Co jakiś czas publikowane są informacje o skali rezygnacji w konkretnych miastach. Jak podała rp.pl, powołując się na dane Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, łączna liczba wypisanych z edukacji zdrowotnej uczniów w stolicy wynosi blisko 100 tys.:

w szkołach podstawowych z przedmiotu edukacja zdrowotna zrezygnowało 51,2 tys. uczniów;

w szkołach ponadpodstawowych (średnich) zrezygnowało 47,9 tys. uczniów.

„Przekładając te liczby na frekwencję, jak wynika z ogólnych doniesień, w szkołach ponadpodstawowych z zajęć wypisało się ponad 86 proc. uczniów, a w podstawówkach 57 proc”. – czytamy dalej.

Klęska MEN? Nowacka reaguje na masowe rezygnacje

Barbara Nowacka była pytana także, jaką skalę rezygnacji uzna za klęskę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szefowa resortu odpowiedziała wymijająco. – Uznaję za sukces to, że przygotowaliśmy bardzo dobrą podstawę programową bardzo potrzebnego przedmiotu – podkreśliła na antenie TVP Info.

