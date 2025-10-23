MEN z apelem do nauczycieli i uczniów. Chodzi o symboliczną akcję w polskich szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły, przedszkola, placówki oświatowe w Polsce, a także szkoły polonijne, europejskie oraz polskie szkoły za granicą do udziału w akcji „Szkoła do hymnu”. W ramach kolejnej edycji tego wydarzenia resort zachęca do wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” przed Narodowym Świętem Niepodległości – w piątek 7 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.

„Szkoła do hymnu”. MEN zachęca do udziału w kolejnej odsłonie akcji

„Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić ankietę dostępną w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka »Ankieta«). Formularz będzie aktywny od środy, 22 października br. Na zgłoszenia czekamy do środy, 5 listopada br., do godziny 23:59. Z przyjemnością zapoznamy się z relacjami ze wspólnego śpiewania hymnu. Zachęcamy do publikowania komunikatów na swoich stronach internetowych oraz do udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Jak podano dalej, w ubiegłym roku akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, a udział w niej wzięło ponad 4,6 mln uczniów, prawie 500 tys. nauczycieli oraz 16 tys. uczestników ze 125 szkół polskich i polonijnych z całego świata.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało oficjalne terminy

Mimo że minęły niespełna dwa miesiące od rozpoczęcia nowego roku szkolnego, uczniowie z utęsknieniem wypatrują dni wolnych od nauki – nie tylko tych pojedynczych, ale także perspektywy na dłuższą labę. MEN wprowadziło ważną korektę w sprawie ferii zimowych. Tym razem odbędą się nie w czterech – jak to było dotychczas – a trzech turach.

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Czytaj też:

Nauczyciele mają dość. Nowy trend da MEN do myślenia. „Czerwony dywan”Czytaj też:

Zmiana w feriach zimowych. Rodzice załamani po decyzji MEN. „Będzie drożej”