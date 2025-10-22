Nauczyciele mają dość. Nowy trend da MEN do myślenia. „Czerwony dywan”

Radio ZET zwraca uwagę na nowy trend wśród nauczycieli. Ci, którzy uczą języka polskiego, nie rezygnują z pracy jedynie z takich powodów jak przejście na emeryturę, urlopy dla poratowania zdrowia, czy zmiana ścieżki zawodowej. Coraz częściej mają przekwalifikowywać się na nauczycieli współorganizujących kształcenie.

– Wszyscy poloniści, których znam, szukają studiów podyplomowych najlepiej dających uprawnienia do bycia nauczycielem wspomagającym. Od zaprzyjaźnionych szkół słyszę to samo. Za chwilę będzie brakowało polonistów – mówi w rozmowie z Radiem ZET Dorota Kuchta, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

Problem w polskich szkołach. Dyrektorka o polonistach: Będę przed nimi rozkładała czerwony dywan

Nauczyciele wspomagający, czy inaczej współorganizujący kształcenie, pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in. ze spektrum autyzmu. W czasie kiedy np. matematyk prowadzi zajęcia dla całej klasy, nauczyciel wspomagający pracuje z jednym uczniem lub grupą i na bieżąco tłumaczy poruszane zagadnienia, dostosowując je do indywidualnych potrzeb osób z trudnościami.

– To zupełnie inna praca. A taki polonista siedzi po nocach, sprawdza wypracowania, klasówki, przygotowuje do matury, egzaminu ósmoklasisty, konkursów, pisze diagnozy. Wiem, bo sama to robię – przyznaje Dorota Kuchta. Jak dodaje, kiedyś funkcjonował dodatek dla polonistów za sprawdzanie wypracowań, ale to już przeszłość. – Głaszczę po głowie, żeby tylko nie uciekali, za chwilę będę przed nimi rozkładała czerwony dywan, jak będą wchodzić do szkoły. Naprawdę to są świetni nauczyciele, elita edukacyjna – mówi o polonistach dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

Czytaj też:

MEN zgotowało rewolucję, część rodziców oburzona. „Martwy przepis”Czytaj też:

Nauczyciele wściekli na MEN. Ta decyzja uderzy w uczniów